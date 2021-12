Ecco le indiscrezioni per la puntata che andrà in onda oggi a Uomini e Donne: continua la lite tra Alessandro e Andrea Nicole, mentre Roberta è sempre più in crisi per il suo percorso.

Le anticipazioni di Uomini e Donne cominciano già a circolare a poche ore dalla messa in onda. Secondo le indiscrezioni al centro studio vedremo una ancora una discussione tra Andrea Nicole e Alessandro e una Roberta sempre più in difficoltà. Non mancheranno dinamiche nel trono over, sempre ricco di colpi di scena.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

La puntata in cui Giulia De Lellis è entrata come ospite, Andrea Nicole e Alessandro hanno avuto un piccolo battibecco. Il motivo sono alcune risposte che la tronista ha dato all’influencer ospite in studio che sembravano velatamente dichiarare maggiore interesse per Ciprian. Queste risposte hanno fatto scattare il corteggiatore che si sente messo da parte da Nicole. La discussione andrà quindi avanti anche oggi con dei chiarimenti da parte della tronista.

Il trono classico prosegue con Roberta, che a differenza di Andrea Nicole che ha già scelto, è sempre più in crisi. Il suo percorso con Samuele sembra essere più lineare, mentre nuovi problemi all’orizzonte si presentano con Luca. Per il trono over invece, Biagio racconterà della sua uscita con Bernarda, dalla quale sembra rimasto subito molto affascinato. Gemma Galgani rimane assente dallo studio per via del Covid-19 ma sarà presente in collegamento e riceverà una bella sorpresa.

Riproduzione riservata © 2021 - DG