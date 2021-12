Arrivato alla venticinquesima puntata, torna questa sera 6 dicembre il GF Vip 6, con tante novità, nuove nomination e una nuova eliminata dalla Casa.

Nuovo appuntamento alle 21.25 su Canale 5 con il GF Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, arrivato alla puntata numero 25. Stasera lunedì 6 dicembre tornano i Vipponi, con nuove rivelazioni, ma soprattutto con una nuova eliminazione.

Alfonso Signorini, accompagnato come sempre da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, racconterà le vicende dei concorrenti, con alcune novità venute fuori proprio in questi ultimi giorni.

Sicuramente, si parlerà di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, tra cui è scoppiata una grande passione. Il rapporto tra i due ragazzi ha sempre avuto alti e bassi, ma negli ultimi giorni i due sono davvero molto vicini e i numerosi baci appassionati che si sono scambiati lo dimostrano.

Nonostante tutto, Sophie continua a ripetere di non essere innamorata di Gianmaria, che però non sembra scoraggiarsi di fronte a queste affermazioni. Sicuramente. Signorini andrà ad approfondire la questione, per capire qual è in realtà la vera natura di questa relazione.

Durante la serata del 6 dicembre al GF Vip 6, poi, ci sarà una sorpresa per Carmen Russo che potrà rivedere il suo amato Enzo Paolo Turchi, con il quale sta insieme da ben 40 anni e condivide con lui una bambina, Maria.

In nomination ci sono, poi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Chi uscirà questa sera dalla Casa?

