Il noto pallavolista, Roberto Cazzaniga, si è recato con un inviato de Le Iene per due giorni a Cagliari dove ha incontrato la donna che si è finta una top model e lo ha fatto innamorare.

Roberto Cazzaniga si è innamorato al telefono di una donna che si è finta una top model per ben 15 anni. Con il pretesto dei suoi sentimenti, Valeria Satta disoccupata di Capoterra si è fatta inviare somme astronomiche per una sua presunta malattia. Il pallavolista dopo aver scoperto la truffa, si è voluto recare a Cagliari per parlare faccia a faccia con la donna che gli ha mentito.

Cazzaniga incontrerà Valeria Satta che si è finta una modella brasiliana

Secondo alcune anticipazioni, Roberto Cazzaniga si è recato fino a Cagliari per parlare faccia a faccia con Valeria Satta, che gli ha spillato 700 mila euro e lo ha fatto innamorare via telefono per 15 anni. La Vardera de Le Iene ha scovato la donna e si è recato insieme al pallavolista per presenziare all’incontro, avvenuto a Frutti d’Oro, a Capoterra. Roberto è stato truffato, in quanto la donna gli ha mentito in cambio di una grossa somma di denaro. Quello che si diranno e accadrà non è ancora noto, si attende la messa in onda del programma. Lo sportivo potrebbe fare pace con Valeria e trovare un accordo, oppure potrebbe procedere legalmente considerando che si tratta pur sempre di una forma di truffa.

