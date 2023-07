Foto in vacanza per Caterina Balivo che si è mostrata al naturale lanciando una notevole frecciata a qualche collega che modifica le foto.

Farà ritorno nel pomeriggio degli italiani in Rai ma, per adesso, la bella Caterina Balivo è ancora in vacanza e si gode il relax. La conduttrice ha scelto di condividere alcune foto al naturale su Instagram nelle quali ha anche mostrato le smagliature. Nessun problema per lei che ha tenuto a precisare che qualche persona, probabilmente colleghi e colleghe vip, invece, nasconda le imperfezioni diventando, di fatto, un altro soggetto.

Caterina Balivo mostra le smagliature e attacca le colleghe

Caterina Balivo

Foto in costume, al mare, in una location da sogno e tanta bellezza al naturale. Caterina Balivo, come detto, ha condiviso alcune foto della sua estate e non ha avuto timore a mostrarsi per quella che è, pregi e difetti (pochi ad essere onesti).

Non è mancata, però, anche un’analisi relativa a qualche commento ricevuto: “Stavo leggendo un po’ di commenti all’ultimo post a proposito delle smagliature, eccole qua, vedete? Devo dire che me ne ha lasciate molto di più mia figlia Cora che mio figlio Guido Alberto, è ovvio perché ero più grande”, ha spiegato la presentatrice.

Da qui, però, ecco l’affondo per qualche collega e volto noto mai però precisato: “Molti mi hanno detto: ‘Ah che bello che non le copri’. Oppure, ‘Ah, una persona normale’. Vi dico la verità: le persone stanno un po’ esagerando, perché mi succede spesso di incontrare delle persone note e non riconoscerle”.

Abbastanza chiaro, in tal senso, il riferimento ai tanti ritocchi, con filtri e photoshop alle foto, da parte di personaggi famosi che, evidentemente, nel mondo dello spettacolo – dal vivo – risultano essere davvero molto diversi da come appaiano sui social.

Di seguito il post Instagram della conduttrice con i vari commenti: