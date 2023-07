L’ex cantante di Amici Elodie presa come esempio per un commento decisamente poco carino da una collega. Le parole.

Indubbiamente tra le cantanti di maggiore successo del momento c’è Elodie che da quando è uscita dalla scuola di Amici, ormai da diversi anni, è tra le artiste più apprezzate del panorama musicale italiano. Ad aiutarla, almeno stando ad una “collega”, anche il suo fisico e la sua bellezza. Almeno questo pare essere il pensiero di Jo Squillo…

Jo Squillo e il commento su Elodie

Elodie

Nel corso di una interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Squillo, cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana, ha avuto modo di ripercorrere alcune tappe della sua vita, privata e professionale, andando anche a commentare l’arte attuale e la difficoltà dell’essere donna nell’attuale mercato discografico.

Proprio in tale ottica, parlando di musica e bellezza, la donna ha risposto con molta franchezza ad una domanda relativa al successo ottenuto da Elodie. Un trionfo che arriva ad ogni singolo e che potrebbe essere dovuto anche al fatto di essere estremamente sensuale e, appunto bella.

“Elodie se non fosse così bella avrebbe meno successo?”, la domanda fatta a Jo. “Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”.

Insomma, come sempre la Squillo ha risposto senza peli sulla lingua. In tema bellezza, fisico e arte, va detto che in passato, specie quando l’ex Amici si trovava nella scuola di Canale 5, era stata lei stessa a parlare dell’argomento sottolineando come l’aspetto fisico era stato, spesso, fonte di stress per lei.

Staremo a vedere se la cantante vorrà dire la sua a tal proposito e se arriverà una sorta di replica.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante: