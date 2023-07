Monica Leofreddi sta attraversando un periodo particolarmente difficile e, per questo, ha deciso di prendere una pausa dai social.

Inaspettatamente la conduttrice Monica Leofreddi (che fino a qualche settimana fa è stata ospite fissa a Ore 14) ha annunciato di esser sparita dai social a causa di un periodo molto difficile da lei attraversato. A seguire il suo post è stato misteriosamente rimosso dai social.

“Sono sparita per tanti giorni dai social. Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. E’ un periodo molto difficile. Non posso dirvi i motivi, ma certamente il vostro affetto per me è importante. Spero presto di poter postare un vero sorriso e condividere con voi una bella notizia. Grazie veramente per l’affetto che mi dimostrate”, aveva scritto.

Monica Leofreddi sparita dai social

In queste ore in tanti sono allarmati per le condizioni di salute della conduttrice Monica Leofreddi che, attraverso i social, ha confessato che starebbe attraversando un periodo difficile. Al momento sulla questione non sono emersi particolari e in tanti, tra i fan della conduttrice, sono curiosi di saperne di più. Il suo post è stato presto rimosso dai social e anche questo dettaglio non ha mancato di allarmare i suoi numerosi ammiratori. Il volto tv tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione?