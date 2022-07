A Londra è appena entrata sul mercato la casa da scapolo di Edoardo Mapelli Mozzi. Scopriamone costo e contenuti.

La casa di uno dei personaggi più amati della famiglia reale è in affitto. Si tratta della dimora da scapolo di Edoardo Mapelli Mozzi, marito della principessa Beatrice e impegnato nel campo immobiliare. Tra le sue passioni c’è infatti quella dell’arredo di interni, motivo per cui la scelta di affittare la propria casa in cui ha vissuto quando era ancora single ha stuzzicato tutti. Scopriamo, quindi, com’è questa dimora e quanto costa mensilmente.

Com’è fatta la casa da scapolo di Edoardo Mapelli Mozzi

L’appartamento che ha ospitato per diverso tempo Edoardo Mapelli Mozzi si trova a Londra e, più precisamente, al numero 55 di Lancaster Gate.

Una zona molto ricercata che si trova tra Notting Hill e Hyde Park e che per questo risulta essere, tra le altre cose, anche molto prestigiosa. L’edificio che ospita l’appartamento è del XIX secolo e ha una facciata molto elegante con dettagli che si alternano in modo armonico prendendo spunto dall’arte inglese e francese. A sorprendere, però, sono gli interni.

Ristrutturata secondo i desideri di Mapelli, infatti, l’appartamento presenta ancora intonaci originali nel soffitto e architravi decorati con elementi moderni.

Il soggiorno è luminoso e ospita ampi divani, un camino ed un angolo tv con tanto di una zona pranzo ben delimitata dagli arredi. La cucina è a vista ma ben separata da delle vetrate che rendono l’ambiente più ampio e luminoso. Il tutto è poi circondato da un soppalco che funge lateralmente da libreria. Anche bagno e camera da letto (che si trovano nel soppalco) seguono il design moderno e al contempo sofisticato.Il tutto per un’atmosfera estremamente accogliente e gradevole.

Un appartamento nel quale viene sicuramente voglia di andare a vivere.

Quanto costa l’appartamento in affitto

Come già accennato, la casa di Mapelli è stata messa in affitto e non in vendita. E ciò ha destato non poche curiosità. Il costo, inoltre, equivale in euro a circa cinquemila.

Un prezzo che considerata la zona e l’accurata ristrutturazione dell’appartamento non è neppure esoso. Cosa che lascia pensare che sia una di quelle case che si affittano estremamente in fretta.

