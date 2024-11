Carlo Conti, clamorosa apertura a Blanco per Sanremo 2025

Verso Sanremo 2025: Carlo Conti parla dei possibili big e apre anche alla possibilità di un riscatto di Blanco dopo i fatti del passato.

C’è grande attesa per quella che sarà la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 condotta da Carlo Conti. Il conduttore sta prendendo piano piano tutte le decisione relative al cast di partecipanti tra i big e, ovviamente, anche riguardo a coloro che potranno affiancarlo al timone della kermesse musicale. A tal proposito, intervistato da Chi, il presentatore ha dato qualche dritta interessante.

Carlo Conti verso Sanremo 2025: le parole su Blanco

Dopo l’annuncio su Alessandro Cattelan al co-conduzione della giornata finale di Sanremo, ecco alcuni nuovi dettagli forniti da Carlo Conti durante una lunga intervista a Chi. Il presentatore ha fatto il punto sulle canzoni e sui big che saranno in gara sottolineando anche alcune potenziali sorprese.

Carlo Conti

In chiave big a Sanremo 2025, Conti ha aperto anche a Blanco al netto di quanto era accaduto in passato con il giovane artista che aveva “distrutto il palco”. In questo senso, il presentatore ha spiegato che sarebbe interessante dargli modo di riscattare quell’episodio: “Sarebbe giusto in qualche modo dargli la possibilità di tornare a superare lo choc che ha avuto su quel palco, è un talento”.

Tra canzoni e le ipotesi Tiziano Ferro e Al Bano

Durante l’intervista, però, non sono mancati anche altri argomenti: “Fino al 2 dicembre devo pensare alle canzoni, non ci dormo la notte perché sono nel marasma musicale, non sento neanche la radio, però è la parte più bella e di responsabilità. Avrò una piccola parentesi il 1° dicembre con lo Zecchino d’oro, e il 2 dicembre, al Tg1 delle 20, presenterò la lista”, ha spiegato Conti.

Curioso passaggio anche sui nomi di Tiziano Ferro e Al Bano: “Sono una suggestione. Con Al Bano e Romina feci la reunion nel 2015, credo sia difficile rifarla. Tiziano sarebbe un sogno averlo, ma non so se ci stia pensando”, ha confidato il conduttore.