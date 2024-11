“Wanda Nara è incinta”: lo scoop dall’Argentina

Arriva la voce clamorosa su Wanda Nara che sarebbe, di nuovo, in dolce attesa. L’indiscrezione dall’Argentina anima le cronache rosa.

La fine del matrimonio con Mauro Icardi e quella che sembra essere la nuova relazione con L-Gante. Wanda Nara continua a far parlare e adesso ci sarebbe anche la notizia bomba dall’Argentina: la showgirl sarebbe nuovamente incinta. A sganciare lo scoop una giornalista in Sudamerica durante il programma LAM.

Wanda Nara incinta? La voce dall’Argentina

Arrivano dall’Argentina le voci clamorose sulla presunta gravidanza di Wanda Nara. A riportarle una giornalista conosciuta nel Paese. Stando a quanto si apprende, la showgirl, dopo l’addio a Mauro Icardi, sarebbe in dolce attesa ma starebbe aspettando il momento giusto per dirlo.

Wanda Nara

Secondo le informazioni trapelate, e fino ad ora, va detto, non confermate dai diretti interessati, pare che la bella Wanda possa essere incinta di L-Gante. Ad affermarlo sarebbe stata la giornalista argentina Yanina Latorre, citata da svariati media, che ha raccontato: “Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre”.

La reazione di Icardi

Durante il programma LAM, il giornalista Pepe Ochoa avrebbe anche raccontato quella che sarebbe stata la reazione di Icardi una volta appresa l’indiscrezione sulla gravidanza, sempre presunta, della bella Wanda: “Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un’ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero”.

In questo senso, come ben sappiamo, dopo la fine della loro relazione, Icardi non si sarebbe ancora rassegnato a mettere da parte la Nara. In questo caso, però, l’eventuale altro bebè in arrivo con un altro uomo potrebbe porre finire definitivamente a tutto.

Staremo a vedere a questo punto se la showgirl argentina vorrà dire qualcosa confermando o smentendo tutto. Per il momento si tratta di indiscrezioni e rumors ma non confermati.