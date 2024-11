Scatta il primo bacio in pubblico tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: ormai è ufficiale! La foto a St. Moritz.

Chiara Ferragni ha ritrovato la felicità. Dopo mesi turbolenti segnati dalla separazione dal marito Fedez, l’influencer è stata fotografata in un tenero bacio con Giovanni Tronchetti Provera, erede del colosso Pirelli. Il settimanale “Chi” ha pubblicato gli scatti della coppia a St. Moritz, in Svizzera, dove sono stati visti scambiarsi effusioni, confermando così una relazione che sembra sempre più seria.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Un nuovo inizio per Chiara Ferragni

Mentre il divorzio da Fedez è ancora in corso, l’influencer sembra aver trovato un nuovo equilibrio al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Le immagini pubblicate dal settimanale rivelano che i due hanno trascorso un romantico weekend in montagna, in Svizzera, senza badare a occhi indiscreti.

Chiara e Giovanni sono stati avvistati insieme in diverse occasioni nei mesi scorsi, da Villa d’Este fino a una festa di Halloween.

Ma è stato durante il weekend a St. Moritz che i due si sono scambiati un tenero bacio davanti a tutti. Qui la foto pubblicata da Chi.

Un amore nato durante una vacanza a Ibiza

La svolta nella vita sentimentale di Chiara Ferragni sembra essere arrivata dopo una vacanza a Ibiza, dove la stessa Ferragni aveva inizialmente pianificato di trascorrere del tempo con Silvio Campara.

Tuttavia, questa conoscenza non si è trasformata in qualcosa di più, e poco dopo l’influencer si è avvicinata a Tronchetti Provera.

Per il momento Chiara Ferragni ha dimostrato di voler mantenere una certa riservatezza attorno a questa nuova relazione. Tuttavia presto la coppia potrebbe essere pronta a ufficializzare la relazione agli occhi dei social, sempre molto attenti alle svolte amorose di Chiara Ferragni. Non ci resta che attendere per scoprire le prossime evoluzioni.