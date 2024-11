Triangolo amoroso al Grande Fratello: Federica tra l’ex e il tentatore, ma spuntano nuove segnalazioni che la inchiodano.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha portato grande tensione all’interno della Casa. Durante la puntata, l’ex protagonista di Temptation Island, Federica Petagna, ha incontrato l’ex tentatore Stefano Tediosi con cui era nato un flirt dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Per aggiungere un po’ di pepe, gli autori del GF hanno fatto entrare Stefano all’interno della Casa per affrontare Federica, ma i colpi di scena non sono finiti qua.

Grande Fratello: Stefano gela Federica con taglienti domande

Durante il loro atteso faccia a faccia, Stefano ha immediatamente messo Federica in difficoltà, chiedendole se avesse baciato un altro tentatore.

Questa domanda ha gelato la gieffina, che non si aspettava un confronto così diretto.

La tensione è salita quando Stefano ha dichiarato di aver saputo da un conoscente che Federica avrebbe avuto un flirt al di fuori della Casa, insinuando che ci sia stato un bacio con un altro ragazzo.

Il video del confronto.

A Stefano è arrivata voce di una frequentazione di Federica con un altro tentatore… quale sarà la verità? #GrandeFratello pic.twitter.com/zNxoka9rC3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

Il tentatore ha rivelato di aver parlato con un altro single di Temptation Island, Giovanni, che ha rivelato una verità sconcertante. “Mi ha detto che tra voi c’è stato un bacio. Lui mi ha giurato di sì. Mi ha anche confermato che ti sei appartata con il cugino di… fuori dalla discoteca e c’è stato un bacio“.

La reazione di Alfonso

Alfonso D’Apice, ex di Federica, è intervenuto indirettamente nel confronto, accusando Stefano di seguire un “copione” studiato a tavolino per mettere in difficoltà la gieffina. “È arrivato qui con il copione scritto, sembra una recita. Anche dei termini usati che ha preparato prima. L’ha messa in pasto ai social. Quando è entrato a qui, ha fatto credere a tutti questa situazione. Io non mi sarei comportato così” ha detto Alfonso.

Secondo Alfonso, Stefano ha voluto far mettere Federica in cattiva luce di fronte ai telespettatori.