Pratico, super caldo e dall’eleganza innata, il cappello dell’inverno 2021 si presenta come must-have indispensabile per ogni look. Ecco i modelli più trendy.

Quante volte incantate davanti ad una vetrina abbiamo visto dei cappelli catturare la nostra attenzione: indecise tra diversi colori e modelli però, la risposta che ci siamo date è sempre “sì ma non lo metterò mai”. Per l’inverno 2021 però è tempo di cambiare, osare e regalarsi un cappello per proteggerci dal freddo ma anche dare al nostro look un tocco misterioso e accattivante. E tra i nuovi modelli c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Cappello invernale 2021: comodo, avvolgente e sbarazzino

Dal design più avvolgente, altri più appariscenti, in genere nel guardaroba non ci si limita ad avere un solo cappello, ma tanti magari in base al colore dei nostri capispalla, e naturalmente seguendo il nostro gusto.

Che vogliate acquistarne di nuovi o rimettere in sesto qualche modello che era andato perso nell’armadio, il cappello perfetto dell’inverno 2021 è super caldo, preferibilmente in lana, ma anche in ecopelle. I modelli spaziano dall’appeal comodo, morbido e avvolgente al pratico con un tocco di mistero.

I modelli trendy che indosseremo quest’inverno

Da quello più sportivo a quello più classico e sbarazzino, l’inverno 2021 fa del cappello un accessorio indispensabile per valorizzare al meglio il nostro look e darci sempre quel giusto alone di mistero.

– Un po’ ragazza della porta accanto, un po’ stile Heidi, il beanie hat è un must have: versatile, ma soprattutto caldo e morbido si porta ovunque e sta bene sia su look sportivi che eleganti.

– Ritorna anche in versione invernale il fisherman hat, il cappello da pescatore. Dai modelli impermeabili a quelli in lana morbidissimi, decisamente originali e ad hoc per l’inverno. Un modello sbarazzino che fa sempre un tocco sportivo.

– Un classico che ritorna, forse per quella sua innata eleganza che è un mix perfetto tra passato e presente: il basco alla francese è un evergreen di spazio e tempo, capace di donare un tocco glamour anche ad un look in tuta.

Da non dimenticare però anche il berretto alla marinara, che troviamo nella maggior parte delle collezioni invernali dei brand quest’anno, da abbinare a trench e giacche casual.

Se ci aspetta invece una serata speciale o un appuntamento importante, il modello fedora non può che valorizzare il nostro fascino e darci un perfetto charme da femme fatale. Insomma, è il cappello delle grandi occasioni.

