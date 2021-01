Approfittiamo al meglio di questi saldi 2021, acquistando quello che più abbiamo desiderato quest’ inverno, ma pensando anche a cosa acquistare per la primavera.

Sì, avete letto benissimo! I saldi invernali 2021 non sono da riservare solo ed esclusivamente all’acquisto di capi invernali, ma curiosando tra i negozi e online potreste trovare una selezione di outfit da poter indossare in primavera.Ed è un pensiero che ci fa stare doppiamente bene, perché acquistiamo ciò che ci ha conquistato di più delle collezioni invernali ad un prezzo scontato e allo stesso tempo ci prepariamo pensando alla bella stagione.

Capi invernali in saldo da indossare anche in primavera

Da appuntarsi sono fantasie fiorate, tulle, maniche in bella vista e abiti long dai colori fluo ma soft oppure a strati, con accostamenti di colori dalle nuance delicate e pastellate. Possiamo partire anche ad esempio dalla collezione super colorata a strati di Stradivarius dei maglioncini in filo. Un capo che in primavera torna sempre utilissimo.

– Perfetto incontro tra maniche voluminose, tra l’altro in tulle, e trasparenti è la magliettina di Zuiki, che possiamo abbinare su un jeans ma anche su una gonna se le vogliamo donare un tocco di eleganza serale. Molto fashion queen.

– E visto che abbiamo parlato anche di abiti, quelli fiorati e delicati sono l’outfit perfetto dell’aspettando la primavera, quando ai suoi inizi ancora non punta su colori sgargianti ma delicati, passando per il bianco e il giallo sempre presenti all’appello. Quello proposto da Mango, un po’ seventy, ci sembra il perfetto waiting for.

Come scegliere i capi invernali da acquistare con i saldi 2021

Quello che vi suggeriamo è quindi un acquisto più furbo che mai e che tiene conto di due componenti. La prima è che spesso online possiamo trovare in saldo anche capi di mezza stagione, ed è il caso ad esempio di alcuni pigiami di Tezenis, leggeri e versatili, con una fantasia fiorata che fa già primavera.

L’altra componente è che ci sono alcuni capi invernali che anticipano alcune tendenze della primavera, un po’ perché sono un evergreen e un po’ perché le fashion week dedicate alle collezioni primavera/estate lo hanno già svelato. E sono quelli che possiamo comprare e indossare due volte.