I saldi sono un’occasione per dare al guardaroba un tocco trendy, ma anche al proprio portagioielli. E possiamo iniziare dalla selezione in promozione dei gioielli Pandora.

Possono essere il regalo perfetto da fare o da farsi: i gioielli Pandora riescono a fare la felicità di ciascuna di noi, ed ecco perché vale la pena approfittare della selezione di prodotti disponibili online e nei negozi fino al 40%. Bracciali, orecchini, anelli e collane, ma anche tanti charms anche pendenti per impreziosire e decorare i bracciali già acquistati. La selezione comprende ben 300 articoli, alcuni che possono arrivare anche fino al 50%.

Gioielli Pandora: charms e bracciali in promozione

Nella selezione prodotti Pandora dei saldi 2021 ci sono anche charms e bracciali rigidi da poter decorare: collezione tra le più belle e ormai evergreen è quella di Frozen, ed irresistibile è il charm Cristallo d’inverno, una pietra turchese minimal e preziosa. Da 89 euro è disponibile ora al 44.50 euro.

– Per chi desidera un charm più romantico sono disponibili quello in clip con i cuori intrecciati, minimal e in argento, oppure il charm scintillante a forma di cuore per chi ama i dettagli preziosi. Per chi cerca la semplicità con un po’ di colore, c’è anche il pendente a forma di cuore.

– E per chi cerca un bracciale differente da quelli basic c’è il particolare bracciale rigido con lavorazione a pizzo, decorato con cuori con pavé: un gioiello dal valore di 249 euro e che è disponibile a 99.50 euro. Un modello elegante e raffinato, un dettaglio di stile per valorizzare un look chic.

Gli altri bijoux scontati da acquistare

Non ci sono solo charms e bracciali, ma occhio anche agli anelli come quello in argento regolabile impreziosito da una libellula, o il bellissimo in oro rosato con la foglia in rosa in vetro di murano. Il prezzo è di 39,50 euro e può essere una bellissima idea per un regalo speciale.

Tra le collane, un modello lungo, elegante e simbolo di libertà: una collana pendente con un ciondolo a forma di chiave in oro rosa e dal carattere un po’ vintage.