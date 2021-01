Il 2021 è appena iniziato e con lui i mesi più freddi: ecco quali sono gli outfit di gennaio per cominciare al meglio l’anno.

Must-have vuole dire indispensabile e con l’arrivo di uno dei mesi più freddi dell’anno, ci sono dei capi da avere sempre a portata di mano. Gli outfit di Gennaio li immaginiamo così, un mix di comfy chic a cui stringersi e lasciarsi scaldare. In più siamo ad inizio anno ed oltre a tenerci al caldo il nostro abbigliamento deve infonderci la migliore carica e positività per affrontare i primi obiettivi, ostacoli e traguardi dell’anno.

Outfit Gennaio 2021: i capi must-have

Capispalla, pantaloni, giacche, gilet, sono alcuni di quelli che possono diventare i nostri must-have di Gennaio: uno stile comodo ma versatile, capace di essere elegante, sportivo e pratico.

Sì perché almeno per ora le occasioni di svago sono ridotte al minimo, e il nostro abbigliamento vira ancora sul comodo e caldo per fronteggiare uno dei mesi più freddi. Indispensabile allora è un cappotto oversize e morbido, meglio in versione lunga per un taglio più sofisticato.

In ufficio pensiamo a qualcosa di originale e meno classico, piuttosto che puntare sulla classica camicia e maglioncino, possiamo rendere il nostro look elegante ma meno formale con i gilet a maglia, tendenza di quest’inverno 2021.

E per un tocco più sportivo non possiamo certo non avere nel nostro guardaroba una puff jacket impermeabile. L’inizio anno è sempre particolarmente piovoso e in versione corta o midi sono un salvalook che ci renderà più pazienti nelle giornate uggiose.

A prova di pioggia ma per chi sogna un modello più avvitato e uno stile più da donna in carriera on the road, un Belstaff è un classico che non tramonta mai e per chi non lo ha un investimento sicuro.

Gli accessori must have indispensabili per Gennaio

Ci sono due accessori in particolare di cui non potremo fare a meno, utili prima di tutto ma che renderanno il nostro look trendy, comfy e anche originale se punteremo su qualcosa di più ricercato.

I cappellini di lana ad esempio, soprattutto in beanie hat, dai più semplici a quelli decorati con brillantini o fantasie, tengono la testa al caldo e possono dare al nostro look un gradevole tocco sporty chic oppure dall’effetto cutie, come quelli con orecchie da gatto o con pon pon.

Infine avete presente quel paio di scarpe che amate mettere ogni giorno perché stanno davvero bene su tutto? Anfibi o chelsea boots sono compagni fidati a prova di pioggia ma anche quelle scarpe su cui potete sempre contare, da abbinare su un jeans o ad un pantalone a zampa.