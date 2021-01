Il vizio di Belen Rodriguez per le borse luxury è alquanto noto, e anche questa volta non ha resistito ad una borsa evergreen e costosa: una Birkin di Hermés.

Belen ci è cascata ancora una volta: la sua passione per le borse di lusso è ormai ben nota da tempo, e non ha resistito alla bellezza intramontabile di una borsa Hermés. Avendo un certo gusto non poteva che puntare su un modello classico e desideratissimo. A svelare il nuovo acquisto è stata proprio la showgirl che all’apertura del box che la conteneva non è riuscita a contenere la felicità commentando il suo post Instagram con un “Azzzz“.

La borsa Hermès di Belen: il modello scelto dalla showgirl

La bag di lusso più desiderata al mondo porta il nome di un modello preciso, che prima o poi arriva nel guardaroba di tutte le donne in carriera: si tratta infatti della Birkin, modello scelto da Belen e che vedemmo indossare lo scorso mese anche da Chiara Ferragni.

La Birkin scelta da Belen dovrebbe essere il modello 35, inconfondibile la sua caratteristica pelle di coccodrillo, apprezzatissimo il colore Barenia Fauve, nuance neutra da poter accostare con disinvoltura tutto l’anno su un look casual quanto elegante.

La borsa tra l’altro sembrerebbe essere stata acquistata proprio a Parigi, città della maison, perché in un post precedente per rendere il tutto ancora più fashion, Belen si è fatta scattare una foto proprio lungo la strada dove si trova la boutique Hermés, la rue Saint-Honoré. Una strada inoltre dedicata allo shopping di lusso.

Quanto cosa la borsa Hermés 35 di Belen

Circa il costo, Belen si può dire abbia deciso di superare anche Chiara Ferragni, perché il prezzo della Birkin 35 è davvero da capogiro e decisamente non per tutte le tasche, anche tra donne che con gli acquisti luxury hanno una certa familiarità.

Una borsa del genere, che la maison non include neppure nel listino, è venduta dai 40mila ai 70mila euro nei rivenditori ufficiali. Non si sa se si tratti di un regalo o di un acquisto personale, in ogni caso per una fashion girl not ordinary.