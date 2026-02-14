Milly Carlucci rilancia Canzonissima su Rai 1, lo show simbolo degli anni 60 e 70. In attesa del debutto viene da chiedersi come funzionerà lo spettacolo.

Già da alcuni giorni circolavano voci sull’eventuale ritorno in casa Rai di Canzonissima, spettacolo che ha segnato gli anni del 60 e 70. Dopo diverse indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale da parte di Milly Carlucci: l’iconico show debutterà su Rai1 nella prossima primavera. I vertici della tv di Stato hanno scelto di riproporre un grande classico, puntando sulla nostalgia.

Canzonissima torna su Rai1

Per il programma da inserire nel palinsesto nella prossima primavera Milly Carlucci aveva avanzato alcune proposte. La conduttrice voleva puntare al presente, riprendendo Il Cantante Mascherato o eventualmente “Notti sul ghiaccio”, seguendo la scia dei Giochi olimpici invernali.

I vertici della Rai, tuttavia, hanno preferito fare leva sulla nostalgia del pubblico, rispolverando un “Canzonissima“, programma musicale andato on onda dal 1956 al 1975.

Viene da chiedersi, dunque, se il nuovo show di Milly Carlucci sia del tutto fedele alla versione storica o possa apportare delle novità.

Come funziona Canzonissima

Dunque cos’è Canzonissima? Nello specifico si tratta di una competizione musicale in cui i concorrenti presentano un loro brano, non inedito, e il pubblico vota l’artista e la canzone preferita.

Considerando che al timone della versione rispolverata ci sarà Milly Carlucci, il programma potrebbe presentare alcuni elementi simili a Ballando con le Stelle. Il giudizio potrebbe arrivare in parte da una giuria tecnica e in parte da una giuria popolare.

Fra i più celebri conduttori del programma vanno menzionati Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Mina.

Lo spettacolo dovrebbe essere previsto per sabato 21 marzo, con una durata complessiva di cinque settimane. Il programma di Carlucci andrà, dunque, a scontrarsi con il serale di Amici. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la conduttice è al lavoro per reclutare un cast di alto livello, tanto da aver contattato già Noemi.