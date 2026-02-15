Presa diretta: come contattare il programma di Riccardo Iacona

Come contattare Presa diretta? Scopriamo tutte le modalità per mettersi in contatto con la redazione di Riccardo Iacona.

Da quasi vent’anni, Presa diretta tiene compagnia al grande pubblico con inchieste giornalistiche che affrontano diversi temi, tutti di attualità. Se avete bisogno di contattare il programma condotto dal giornalista Riccardo Iacona, avete diverse possibilità: dalla email ai social.

Presa diretta: come contattare il programma di Rai3

In onda su Rai3 dal 2009, Presa diretta è uno dei programmi di approfondimento giornalistico più seguito della televisione di Stato. Condotto fin dalla prima edizione da Riccardo Iacona, che insieme a Maria Cristina De Ritis è anche ideatore, presenta ogni settimana inchieste diverse, incentrate su problematiche di attualità, dall’economia alla geopolitica. Se avete bisogno di contattare il programma, per fare delle segnalazioni o per proporre temi, la redazione mette a disposizione diversi canali.

E’ possibile inviare una email all’indirizzo [email protected], oppure mandare un messaggio sui social ufficiali del programma: Facebook, Instagram o X (ex Twitter). Quanti preferiscono utilizzare carta e penna, possono scrivere una lettera utilizzando l’indirizzo del Centro di Produzione TV Rai, ossia Via Teulada 66, 00195 Roma.

Volendo, anche se non è il ‘canale’ istituzionale, si può provare a contattare il conduttore sui suoi profili social, Instagram o Facebook.

Dove si registra Presa diretta

Presa Diretta va in onda su Rai3 la domenica, in prima serata, solitamente a partire dalle ore 20:30, contemporaneamente anche in live streaming e on demand su RaiPlay. Il programma è in diretta e si registra presso il Centro di Produzione TV Rai di Roma, situato in Via Teulada 66.

Se desiderate partecipare come pubblico a un programma della Televisione di Stato, potete chiedere informazioni sul sito istituzionale, nell’apposito form dedicato. Se la trasmissione di vostro interesse non è presente nell’elenco fornito, potete sfruttare il servizio “Chat” dell’assistenza tecnica, oppure telefonare al numero verde gratuito 800.93.83.62.