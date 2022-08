Sono le strade di Napoli a far da sfondo a Ma che bella sorpresa, divertente commedia del 2015 con protagonista Claudio Bisio.

“Ci sono persone che hanno con altre persone delle relazioni inesistenti. Qualcun altro ha una relazione ideale con una persona che non esiste!”. E’ una frase, questa, che in Ma che bella sorpresa viene pronunciata da Giovanni, il personaggio interpretato da Renato Pozzetto. Poche parole che racchiudono però perfettamente la trama del film diretto da Alessandro Genoversi e che è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2015. Vediamo ora insieme quali sono le location che sono state utilizzate per girare il film.

Ma che bella sorpresa: le location del film

Ma che bella sorpresa è stato girato interrante a Napoli: è nella città campana che il professore milanese Guido, il protagonista del film, si trasferisce all’inizio del film. Ed è sempre a Napoli che in seguito a un trama, l’essere lasciato improvvisamente dalla fidanzata per uno skipper belga di cui è anche incinta, si innamora di una ragazza immaginaria, che solo lui vede.

Claudio Bisio

Nel corso del film, il protagonista lo vediamo girare in bicicletta per le vie del centro storico di Napoli. Vediamo poi Guido nei pressi del Pontile di Castel dell’Ovo. Infine, il luogo dove presenta il proprio libro è Palazzo Venezia, situato in via Benedetto Croce.

Ma che bella sorpresa: il cast del film

Guido, il protagonista principale di Ma che bella sorpresa, è interpretato da Claudio Bisio. A suo fianco troviamo Frank Matano, che è stato anche uno dei colleghi giudici di Bisio in quattro edizioni di Italia’s Got Talent: i due hanno poi lavorato insieme anche nel film Attenti al gorilla, dove Claudio Bisio non compare ma è il doppiatore del gorilla.

In Ma che bella sorpresa troviamo poi anche Valentina Lodovini, il già citato Renato Pozzetto, Chiara Baschetti, Ornella Vanoni, Galatea Ranzi e Anna Ammirati.

Riproduzione riservata © 2022 - DG