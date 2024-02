Ecco quali sono le canzoni di Balla coi lupi: la colonna sonora completa del film con protagonista Kevin Costner.

Balla coi lupi è uno dei film di maggiore successo di Kevin Costner, che oltre a essere il protagonista principale della pellicola è anche il regista. E nel 1991 ha vinto il Premio Oscar proprio per la Miglior regia, oltre che per il Miglior Film (era anche candidato alla statuetta per il Miglior attore protagonista ma andò a Jeremy Irons per Il mistero Von Bulow). Tra i tanti Premi Oscar vinti dal film c’è anche quello per la Miglior colonna sonora drammatica: andiamo allora a vedere nel dettaglio quali sono tutte le canzoni di Balla coi lupi che hanno contribuito al grande successo avuto da questo film.

Le canzoni di Balla coi lupi: la colonna sonora del film

La colonna sonora di Balla coi lupi è stata scritta da John Barry e ha conquistato il pubblico. E tra coloro che l’hanno apprezzata più di tutti ci fu anche Papa Giovanni Paolo II: fu lo stesso pontefice a dichiarare che era una delle sue musiche preferite. Una frase che sarà stata certamente apprezzata da John Barry e dallo stesso Kevin Costner. Ecco quali sono tutte e 18 le canzoni che la compongono:

1 Main Title-Looks Like A Suicide

2 The John Dunbar Theme

3 Journey To Fort Sedgewick

4 Ride To Fort Hays

5 The Death Of Timmons

6 Two Socks-The Wolf Theme

7 Pawnee Attack

8 Kicking Bird’s Gift

9 Journey To The Buffalo Killing Ground

10 The Buffalo Hunt

11 Stands With A Fist Remembers

12 The Love Theme

13 The John Dunbar Theme

14 Two Socks At Play

15 The Death Of Cisco

16 Rescue Of Dances With Wolves

17 The Loss Of The Journal And The Return To Winter Camp

18 Farewell And End Title