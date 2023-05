Dal 16 al 27 Maggio in terra francese si accende la 76 edizione del Festival di Cannes: la magia dei film e dei look è assicurata, a partire dal red carpet serale inaugurale.

Dagli abiti più sorprendenti a quelli più eleganti e classici, si accende anche la macchina della moda al Festival di Cannes 2023. Ad aprire la kermesse è il film Jeanne Du Barry diretto da Maïwenn, che vanta un cast di attori tra i più attesi sul red carpet inaugurale, a partire proprio dalla giovane Elle Fanning, scintillante in un abito firmato Alexander McQueen composto da rigido bustier gioiello e una gonna in tutte ricoperta di glitter e strass. Un look in rosa e delicato dal sapore chic, finemente completato da una a triplo giro di perle.