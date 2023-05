Anche quest’anno Telfar x Eastpak replica la collab, tra rivisitazione, design contemporaneo e utility

Per le collezioni borse questa stagione è un momento di sperimentazione, dove protagonista è la continua ricerca di un design accattivante e contemporaneo, pronto ad offrire bag dalle forme mai banali anche quando il modello in question nasce per essere indossato nel quotidiano e assolvere alla sua primaria funzione pratica. Trovano una quadra convincente in questo senso i nuovi modelli di una riuscita, felice e rinnovata collab tra Telfar ed Eastpak, dove le bag iconiche del primo ritrovano nuova luce estetica e durevolezza secondo il concept del secondo. Un modello che esattamente come la borsa a tracolla Uniqlo è diventato virale.

Telfar ed Eastpak: dalla tote alla shopper, il modello icona rivisitato della stagione 2023

Essenziale, lucida, in pelle colorata: sono le coordinate che rendono immediatamente riconoscibili le tote e le shopper Telfar, dall’appeal versatile e sportivo, un dettaglio che ben si sposa con il famigerato zaino Eastpak che fonde design minimal e street style all’americana. Prendete quindi un modello classico ben riconoscibile e tramutatelo nello stile Eastpak.

Il risultato è una shopper disponibile in tre formati caratterizzata sempre dall’inconfondibile T affiancata dal logo del marchio Eastpak, in un modello compatto, dotato di tasche e scompartimenti per trasformare una bag casual in una utility che si adatta a qualsiasi esigenza: dall’ufficio alla passeggiata in città, dal viaggio di un weekend a quello di quindici giorni per viaggiare leggere e assicurarsi di avere tutto l’essenziale in qualsiasi momento. Come si abbina? Su un paio di pantaloni cargo, con un blazer o su un total look in denim: qualsiasi look dal sapore street o nostalgicamente Y2K si incontra magnificamente con il design pratico e smart di questo modello. Il costo è di 220 euro nel formato large, 180 il medio e 125 il piccolo.

Non solo shopper, ma anche circle: una mini bag hi-tech

Se siete a caccia di una mini bag che non impreziosisca solo il vostro abbigliamento e che sia molto di più che un accessorio, la Telfar x Eastpak Circle realizzerà immediatamente il vostro desiderio: a caratterizzarla sono soprattutto le tasche portaoggetti con chiusura a zip e la sua versatilità, è infatti sia una tracolla che una handbag. Il costo è di 80 euro.

Un buon compromesso per chi desidera non passare inosservato, scegliendo un modello dal gusto innovativo ma che garantisce anche praticità. Ancor più della shopper, si tratta di una borsa di piccole dimensioni che può diventare la tracollina perfetta per gite ed escursioni, da affiancare allo zaino, se non addirittura legarla per avere a portata di mano l’essenziale.

