L’iconica fragranza Dior torna ad essere interpretata da Johnny Depp, con un contratto che sancisce il profondo legame tra la maison e l’attore

Nessuno mette Johnny in un angolo! Ed infatti maison Dior non ha mai avuto dubbi, neppure quando la battaglia legale con Amber Heard era appena cominciata ed incerto il futuro di Johnny Depp come attore e come testimonial di prodotti. Immaginare per maison Dior un altro volto, ormai storico quello dell’attore, per interpretare e raccontare una delle sue fragranze maschili più belle era pressoché impossibile. Così chiuse le battaglie legali e le vicissitudini personali, Johnny Depp torna ad essere l’unico e il solo volto di Sauvage. Forse ancor più di prima, firmando un contratto triennale con un cachet da capogiro.

Johnny Depp x Dior: a quanto ammonta il contratto con la maison per Sauvage

Pronti quindi a rivedere l’indimenticabile pubblicità in cui Johnny da rocker consumato – ruolo che in passato ha anche interpretato per davvero essendo stato sempre prima un musicista – suona un’assolo di chitarra elettrica circondato da casse, lupi e uno scenario paesaggistico nel deserto che dalla notte passa all’alba? Seduzione, mistero, passione, fascino: l’attore interpreta così l’essenza di Sauvage.

La storia d’amore tra Dior e Johnny Depp è iniziata per la prima volta nel 2015 e si è interrotta brevemente solo nel 2021 quando testimonial della fragranza è diventato il calciatore Kylian Mbappé, che tutto oggi resta legato comunque al menswear Dior. Adesso che è stata chiarita la posizione di Depp, a legare l’attore a Sauvage è un contratto da 20 milioni di dollari e della durata di tre anni, circa 18 milioni di euro. Un budget stellare che supera di gran lunga quello dei colleghi Robert Pattinson, testimonial di Dior Homme e con un contratto da 12 milioni di euro, Brad Pitt con un contratto da 7 milioni per Chanel N5.

Il profumo più venduto al mondo ha il volto di uno degli attori più amati di Hollywood

Ad aver spinto Dior a rinnovare il volto di Johnny Depp come ambassador e volto della fragranza Sauvage, la più venduta al mondo tra le proposte eau de parfum maschili, è sicuramente anche la forte immagine mediatica dell’attore, uscito vittorioso dalla battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard. Il pubblico infatti si è anzi ancora più affezionato all’attore che già nutriva simpatia e ammirazione da parte di un vasto pubblico.

Già nel pieno delle sue vicissitudini giudiziarie il Ceo del colosso LVMH, Bernard Arnault, aveva deciso di supportare l’attore e confermarne così il ruolo di testimonial wild e bohémien che l’attore ha donato al nuovo Eau de Sauvage. Ne resta che attendere se per questo grande ritorno non sia stata pensata una nuova campagna che amplifichi ancora di più l’immagine da “sauvage” e “sopravvissuto” di Depp.

Riproduzione riservata © 2023 - DG