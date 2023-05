H&M, noto marchio di origine svedese, propone abbigliamento di buona qualità ad un ottimo prezzo. Ecco una breve guida sulle taglie.

L’azienda di abbigliamento H&M è presente in diversi paesi del mondo con numerosi negozi. Il paese con il maggior numero di punti vendita presenti è la Germania cui seguono gli Stati Uniti, la Cina, il Regno Unito, la Svezia, la Francia, la Spagna e l’Italia. Abbigliamento di moda e qualità al miglior prezzo, questo è in sintesi il messaggio che vuole dare H&M, che propone capi di tendenza qualitativamente validi e a prezzi interessanti per tutte le tasche. Scopriamo come vestono le taglie H&M.

Le taglie H&M: come trovare quella italiana

Le taglie dei capi H&M non sono italiane, ma europee e questo può causare una certa confusione nel momento della prova. La prima cosa da fare è calcolare la corrispondente taglia italiana rispetto a quella indicata. Per fare questa operazione è sufficiente aggiungere 4 alla taglia indicata, quindi ad esempio la 40 corrisponde alla 44 italiana, la 42 alla 46 e così via (una pratica guida alle taglie vi toglierà ogni dubbio)

Detto questo i pareri su come veste H&M sono diversi, ma la tendenza generale è quella di dire che mentre alcuni capi vestono correttamente una volta individuata la taglia corretta, mentre capi dello stesso modello, ma diverso colore, possono vestire più abbondante e quindi richiedere l’acquisto di una taglia inferiore.

Per quanto riguarda, invece, gonne e pantaloni in genere la corrispondenza delle taglie europee e italiane è valida ed è necessario seguirla per identificare il capo più adatto, anche se la prova del nove la fa di fatto l’indossare il capo scelto perché nulla è più sicuro che acquistare un capo dopo averlo indossato.

Jean H&M: la taglia giusta

Le taglie dei jeans sono indicate in pollici, il primo numero indica la vita il secondo la lunghezza della gamba, prendiamo in considerazione il primo: 24, 25 (XS), 26, 27, 28 (S), 29, 30, 31 (M), 32, 33, 34 (L), 36 (XL).

Riproduzione riservata © 2023 - DG