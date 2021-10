Il ringraziamento dell’attore Turco attira l’attenzione dei followers su Instagram.

Can Yaman, star delle soap opera Daydream e Bitter Sweet, in questi giorni è impegnato con le riprese della prossima fiction Mediaset, Viola come il mare. L’attore turco, ormai sempre più in sintonia con la televisione e cultura italiana, sta trovando particolare armonia anche con la collega Francesca Chillemi, tanto da dedicarle alcune parole sul suo profilo Instagram.

L’attore ha infatti pubblicato sul famoso social un post: nella foto vediamo lui inquadrato da una telecamera professionale, mentre in didascalia riporta un messaggio molto speciale: “Penso di essermi ambientato abbastanza bene nelle riprese di Viola Come il Mare. Con tutto il team and con il cast sto andando d’accordissimo, abbiamo un bel rapporto sul set. Sono sicuro che insieme faremo sì che venga fuori un ottimo lavoro. Mi trovo benissimo con la Chillemi e mi sta aiutando un sacco in questo percorso. Il nostro regista Francesco Vicario è molto soddisfatto del risultato e di come vengono girate le scene“. Non passa inosservata la risposta della Chillemi, che commenta con un bel cuoricino rosso. Che tra i due ci sia qualcosa di più, oltre a un normale rapporto professionale? D’altronde, Can Yaman è ritornato nuovamente single, avendo rotto recentemente con Diletta Leotta.

Cosa dovremo aspettarci, secondo voi? Intanto vi lasciamo guardare il post: