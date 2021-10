L’attrice, in vista del mese rosa contro il cancro, posta su Instagram la foto della sua cicatrice.

Dopo essere stata ospitata da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, dove ha parlato della sua battaglia contro il tumore a seno, Carolina Marconi, attrice ed ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, torna a dare una spinta alla prevenzione del cancro sui social. Ricordiamo che Carolina ha scoperto della malattia in occasione di una mammografia, richiesta per intraprendere la strada della fecondazione assistita. In quel momento, nonostante il forte desiderio di diventare madre, ha cominciato a combattere per guarire.

Dopo l’operazione, ora sente che il suo compito è quello di convincere le donne a prevenire il tumore e a combatterlo: ha infatti pubblicato su Instagram la foto della sua cicatrice, accompagnata da un messaggio molto forte e che dovrebbe essere da ispirazione per tutte le donne: “Mi mancava solo la mammografia per sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette, doveva essere il giorno della mia vita, invece è stato quello più brutto perché in un attimo la mia vita è crollata di botto. Non ho fatto prevenzione e magari tutto questo non capitava, invece sto affrontando la mia battaglia più grande. Ma voi potete evitare tutto questo. Oggi inizia il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, non rimandate al domani, siate coraggiose e fatevi controllare“.

Ecco a voi il post. Ci auguriamo che la forza di Carolina incoraggi tutte le donne a fare prevenzione e a combattere questo brutto male.