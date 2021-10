Lo scatto su Instagram dell’artista in perfetta forma lascia tutti a bocca aperta.

Lenny Kravitz, famosissimo rocker newyorkese, ha fatto innamorare le donne di diverse generazioni, e ancora oggi non smette di fare breccia nel loro cuore…e nei loro occhi. Dopo il suo unico matrimonio con l’attrice Lisa Bonet, il cantante è universamente riconosciuto come lo scapolo d’oro, e chissà che la foto pubblicata sui social non sia un escamotage per rimorchiare.

Lo scatto sembra casalingo, ma la scelta degli abiti è evidentemente studiata: Lenny Kravitz posa fieramente con una camicia leopardata completamente sbottonata, che lascia in bella vista i suoi addominali e pettorali perfettamente scolpiti, adornati da due collane. Il pantalone è a vita (molto) bassa, e in mano tiene una moka, mentre rivolge uno sguardo enigmatico, coperto dagli occhiali da sole alla fotocamera. In didascalia racconta la sua giornata: “Sono le 2.37 del pomeriggio, tutta la scorsa notte sono rimasto in studio. All’orizzonte ci sono 3 album, si ritorna. Con amore“.

La foto lasciva e la dichiarazione hanno fatto letteralmente impazzire le fans: il cantante, infatti, ha quasi 60 anni ma ha lo stesso fascino di quando era solo un giovane talento. Tra i tanti apprezzamenti delle followers, risalta anche quello dell’attore Dwayne Johnson, più comunemente conosciuto come The Rock: “Sei un’ispirazione per me, fratello mio“

Ecco a voi lo scatto social: