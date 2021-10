Su Instagram l’attrice pubblica una foto romantica al mare insieme al compagno.

I novelli sposi, gli attori Luca Argentero e Cristina Marino, uniti in matrimonio a grande sorpresa nel mese di Giugno, sembrano trascorrere per fortuna momenti molto felici. A passare il tempo con loro c’è anche la loro figlia, Nina Speranza, nata a Maggio dell’anno scorso. A conferma della loro sintonia, la modella e attrice posta un tenero scatto sui social, con una dedica per il marito.

La foto, in bianco e in nero, ritrae la coppia in riva al mare, mentre si abbracciano e si danno un bacio romantico, mentre lui le tiene la mano sul fianco. Inoltre Cristina, che indossa un costume e un kimono da spiaggia, sembra essere in perfetta forma fisica e sorridente. Ad accompagnare la foto c’è una dedica speciale, che recita: “Se ci sei tu, ride anche l’universo!”. Lui commenta il post con un bel cuore rosso. Insomma, tutto sembra farci capire che tutto va a gonfie vele. Non mancano i commenti degli utenti di apprezzamento, soprattutto verso Luca Argentero: “E ci credo.. chi non riderebbe con lui accanto..“.

Tutti ci auguriamo che questo matrimonio prosegua per la strada della felicità!

Ecco a voi la dedica social: