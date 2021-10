Lo scatto social della showgirl in una location particolare. Che fisico mozzafiato!

Lascia ben poco all’immaginazione la foto pubblicata due giorni fa da Elisabetta Gregoraci su Instagram. Vediamo la presentatrice posare per un servizio fotografico in un contesto tutt’altro che consueto: un maneggio. Da una location del genere ci si aspetterebbe una mise da cavallerizza, ma la showgirl indossa tutt’altro, lasciandoci letteralmente a bocca aperta. Porta fieramente, mentre posa davanti al cancello, un vestito attillato, scintillante e trasparente sui fianchi, che mette in bella esposizione il suo fisico scolpito e il suo lato B, valorizzati da tacchi nude vertiginosi. Le gambe sono lunghe e perfettamente allenate, il resto parla da sé.

Lo sguardo, che nel primo scatto è rivolto con estrema femminilità verso la fotocamera, si posa poi sul cavallo, il quale sembra anche lui sconcertato dall’outfit poco consono all’equitazione. Il servizio fotografico, realizzato da Tommaso Napolitano, ha lasciato il segno: non solo sul profilo social di Elisabetta, ma anche sui suoi followers, che l’hanno tempestata nei commenti, a buon ragione, di complimenti e apprezzamenti sul suo fisico. “Perfetta” e “Una dea” sono solo alcuni degli apprezzamenti che le vengono rivolti.

Chissà con quale scatto ci stupirà la prossima volta…