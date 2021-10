La redazione starebbe comunicando alle ragazze l’amara verità sulle loro origini. Cosa succederà?

Le sorelle etiopi Selassié stanno ora ricevendo una comunicazione che potrebbe lasciar sotto sotto shock. La notizia bomba arriva dallo stesso Grande Fratello su Instagram, che ha pubblicato sul social un aggiornamento importantissimo dal tono laconico: “Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari“. Negli ultimi giorni ci sono infatti pervenute news importantissime: abbiamo scoperto che il padre delle ragazze, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, si trova attualmente in carcere a causa di un mandato di cattura internazionale, arrestato proprio durante la convivenza delle ragazze nella Casa, e, in più, non sarebbe realmente di sangue blu. Infatti il suo vero nome potrebbe essere Giulio Bissiri e avrebbe finto la discendenza con il re Salomone.

Le ragazze, non avendo chiaramente accesso né a Internet né alla televisione, sono rimaste sino ad ora all’oscuro di tutto. Tuttavia, grazie all’aggiornamento del Grande Fratello, probabilmente tra poco scopriranno la verità, che sicuramente non sarà facile da digerire. Cosa racconterà esattamente loro la redazione? Come decideranno le sorelle di affrontare la questione familiare? Potrebbero abbandonare lo show secondo voi? Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie e della reazione delle concorrenti, che vedremo probabilmente nella puntata di stasera.

Qui il post di Instagram