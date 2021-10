Durante l’ennesimo bisticcio con la dama Gemma Galgani, l’opinionista rivela a sorpresa in studio di essersi fidanzata.

La puntata odierna di Uomini e Donne ha riservato un’inaspettata sorpresa circa la vita sentimentale di una della protagoniste più amate del format: no, non parliamo di una delle dame, bensì dell’esplosiva Tina Cipollari!

Ebbene sì, l’ amatissima opinionista, dopo la fine della sua storia con l’imprenditore Vincenzo Ferrara, ha rivelato in studio di aver nuovamente trovato l’amore! Il tutto è accaduto durante una discussione con Gemma Galgani. L’opinionista, come sempre, ha punzecchiato la dama, raccontandole di aver incontrato il suo ex Giorgio Manetti al ristorante: non contenta, la Cipollari ha aggiunto che l’uomo non ha mancato di riservare apprezzamenti a Isabella Ricci, “acerrima nemica” proprio della Galgani.

A quel punto, Gemma ha attaccato l’opinionista, facendo riferimento alle sue storie passate e alla recente rottura proprio col Ferrara. E giusto in quel momento, come riporta Isa e Chia, la Cipollari ha vuotato il sacco circa la sua nuova storia d’amore: “Maria lo posso annunciare in questo studio? Va benissimo, perchè mi sono nuovamente fidanzata! Perchè faccio presente che la relazione con l’uomo al quale lei si riferisce non è finita da pochi giorni, è finita da parecchio tempo, e io nel frattempo mi sto rifacendo la vita con un altro uomo”.

In studio non è mancato lo stupore dei presenti davanti all’improvvisa dichiarazioni della Cipollari: la Galgani stessa si è mostrata riluttante, tant’è che ha chiesto delle prove dell’esistenza di questa nuova fiamma. Tina, a quel punto, non ha esitato a rispondere: “Io non è che se esco con un uomo lo devo ostentare in tutti Italia, sono cose che vivo privatamente, poi quando sarà il momento, lo presenterò ufficialmente. Anzi, Maria, se tu me lo permetterai ti voglio chiedere un favore, se posso presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio”.

Che aggiungere… se son rose, fioriranno! In bocca al lupo a Tina per la sua nuova relazione!