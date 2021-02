Da Solomeo with love, la sfilata di Brunello Cucinelli, la prima organizzata per la Milano Fashion Week 2021. Un viaggio nel cashmere, complice prezioso d’inverno.

Una sfilata di Brunello Cucinelli pur se presentata in occasione della Milano Fashion Week 2021, non può che avere il touch di una collezione invernale evergreen. Protagonista indiscusso il cashmere, di cui è il re ormai famoso e amato in tutto il mondo, nostro tessuto principe dell’inverno che verrà e anche dei prossimi.

In versione naturalmente digitale, da Solomeo, quartier generale del re del cashmere in Umbria, in un video che contestualizza i luoghi in cui nasce il brand, Cucinelli fa sfilare quindici modelle che in pose statiche raccontano la collezione invernale ma anche il brand.

Brunello Cucinelli alla Milano Fashion Week 2021

Se prima si era limitato a presentare le sue collezioni nel cortile Liberty del suo showroom a Milano, questa volta Cucinelli apre forse un nuovo capitolo con una mini sfilata in video da Solomeo. Tutto a distanza per i motivi che ben conosciamo, ma chissà che l’esperimento non possa presto portarlo anche in passerella nei prossimi anni.

La secondogenita Carolina però ha spiegato in un’intervista a Vogue cosa ha spinto il brand a sperimentare questa scelta: una sfilata che nasce più come un evento, sintesi della collezione invernale e dell’identità del brand, per farne sentire l’aria di casa, ritrovando pur se a distanza quel contatto che ci sarebbe stato normalmente.

Collezione autunno/inverno 2021-2022 Cucinelli: la “Knitted Season”

Il maglione, il cashmere lavorato in tutte le forme possibili: Cucinelli scrive l’autunno/inverno 2021-2022 sul filo dei maglioni, che sono il focus principale della collezione, insieme ai capispalla dalle linee dritte ma addolcite dal candore del cashmere.

Da appuntarsi per dare un tocco di freschezza al guardaroba i pantaloni pieghettati da strillone, che fanno donano allo stile femminile contemporaneo del brand un’allure un pò garçon, da abbinare a dolcevita e camicie insieme agli stivali.

E ancora piumini in cashmere a micro costine e cardigan intrecciati, che celebrano l’identity tessile del brand che nel video della sfilata celebra la sua capacità di fondere tradizione e sguardo presente.