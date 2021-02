Sono fragranze dolcissime i profumi femminili 2021 che ci fanno sognare, fra malizia, romanticismo e irriverenza: l’essenza perfetta della donna contemporanea.

Delicati, sensuali, grintosi, sono i profumi femminili 2021 dell’alta moda: preziosi come i gioielli, pronti a diventare quel regalo inaspettato da concedere a noi stesse o da suggerire a qualcuno in vista di qualche ricorrenza speciale. Must-have che sono già evergreen, grazie ancora una volta al tocco di maestri profumieri che mescolano e sperimentano tra le materie prime più pregiate e gli accostamenti più originali per andare a caccia del capolavoro.

Profumi femminili 2021: i più dolci

I profumi dolci sono quelli femminili per eccellenza: perfetti da indossare ogni giorno o alcuni dalle essenze più particolari da preservare per occasioni romantiche e speciali.

– Fresco e floreale a cominciare dalla confezione rosa con dettagli in argento e azzurro, che trasmette gioia ed allegria è Perfect di Marc Jacobs, che sigilla il profumo del suo motto I’m perfect as I am. Un profumo classico che unisce narciso, rabarbaro e latte di mandorla.

– Dolcezza tutta orientale ne abbiamo con Louis Vuitton e il suo Etoile Filante, fragranza composta a Grasse da Jacques Cavallier Belletrud: un fiore di osmanto amato in Estremo Oriente, insieme a note di albicocca, ribes nero e magnolina cinese. Preziosa anche la sua esclusiva custodia.

Delicati ma con riserva, le fragranze di Chanel e Dior

Fragranze floreali che alla dolcezza uniscono una vivacità che spicca già dal colore della bottiglia, sono le fragranze perfette che alla sensualità femminile amano mixare audacia e grinta.

– A interpretare più che mai questo spirito è Chanel con il suo Le Lion, dedicato a Gabrielle e al suo segno zodiacale: il leone diventa così il suo emblema ed ogni donna ispirandosi alla sua creatività può fare proprio i valori di Coco. Potente e sensuale l’essenza, dalle note ambrate, accenti di cuoio e patchouli, ammorbiditi da vaniglia, bergamotto e limone.

– La rosa è da sempre protagonista indiscussa delle fragranze femminile, essenza di Miss Dior Rose N’Rose, dove la rosa di Grasse e quella di Damascena si uniscono in un profumo spiritoso ma con estrema dolcezza.