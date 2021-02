La sfilata Autunno/Inverno 2021-2022 di Alberta Ferretti si muove tra sogno e realtà. Alla Milano Fashion Week 2021 i capi guardano al sogno ma ancorati al presente.

La moda parla del presente attraverso il presente, perché i capi che ci vestono ogni giorno sono specchio delle nostre giornate e delle nostre vite. Questa l’essenza profonda della sfilata di Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week 2021, che presenta la sua collezione autunno/inverno 2021-2022. Ecco allora sfilare capi sognanti, perché non mancano abiti luccicanti, ma consapevoli di dover restare con i piedi per terra e lasciare più spazio a capi avvolgenti e quotidiani, pronti a proteggerci da un presente ancora indecifrabile.

Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week 2021: la collezione autunno/inverno

Una donna contemporanea che ha tanta voglia di sognare, pur ancora inconsapevole di cosa le riserverà il presente. Allora lei prepara il suo guardaroba a tutto, anche viaggiando nel tempo, con un cappotto orlato a punto coperta e ampio, che ricorda quello di un moschettiere a cavallo.

Quella stessa donna però, che predilige il denim da indossare in total look, e capispalla ampi dalle forme geometriche indefinite, sogna di indossare abiti luccicanti in oro, paillettes in nero, e spalle scoperte, nell’attesa di poter tornare a interpretare la sua femminilità in vista di un appuntamento mondano.

La sfilata di Alberta Ferretti che guarda al presente sognando

Le modelle di Alberta Ferretti nel video di anteprima della collezione invernale diretto da Jonathan Emma e girato per Vogue, appaiono sulle note di un valzer francese come delle giocoliere sognanti, spiritose Amelié in attesa di entrare in scena. Questa è la profonda essenza della collezione.

Ci regalano così con i loro sorrisi e passi stonati, il senso di una collezione che la stilista ha definito sulla linea del nostro presente, ancora incerto ma da vivere, e che chiede gesti rassicuranti mentre ispira azioni decise, ha affermato la stilista.

E così proprio perché in un sogno non ci sono mezze misure, ecco che nella collezione troviamo look minimal ma anche altri eccentrici e brillanti, in una danza tra quotidiano e immaginazione.