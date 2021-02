La moda e la Milano Fashion Week 2021 saranno di nuovo protagoniste in tv: Elisabetta Franchi porta su Real Time la sua collezione autunno/inverno 2021-2022.

La moda diventa pop e sceglie di incontrare anche quel pubblico che non avrebbe potuto assistere alla Milano Fashion Week 2021, ma che guarda con occhi sognanti a quelle sfilate da sogno. Ed il sogno diventa realtà ancora una volta grazie ad Elisabetta Franchi.

Dopo il successo della sfilata primavera/estate 2021 trasmessa in tv lo scorso anno sempre in occasione della Milano Fashion Week, la stilista emiliana replica e si prepara a presentare la sua collezione autunno/inverno 2021-2022 anche sugli schermi della televisione.

Elisabetta Franchi in tv: il rinascimento della moda

L’obiettivo di Elisabetta Franchi è molto semplice: non solo aprire le porte della moda con la sfilata in diretta tv anche ai non addetti ai lavori, ma trasformare questo tempo in una nuova chiave di lettura per la moda, un nuovo capitolo che possa dare vita ad un rinascimento.

“Il fashion, in questo momento storico particolare, si deve reinventare in maniera del tutto virtuale per favorire un Nuovo Rinascimento della Moda che non vuole, e non può, arrendersi nella sua missione di rappresentare un sogno“, ha dichiarato la stilista che presenterà alla Milano Fashion Week 2021 la collezione autunno/inverno 2021-2022.

La sfilata A/I 2021-2022 in tv e in streaming: dove seguirla

La collezione invernale di Elisabetta Franchi sfilerà il 28 Febbraio alle 18.00, e a quell’ora sarà possibile seguire la diretta televisiva anche sul canale tv Real Time, appuntamento che è stato confermato dalla stilista anche su i suoi canali ufficiali Instragram.

Il canale già lo scorso Settembre aveva dato spazio ad Elisabetta con il documentario Essere Elisabetta Franchi, nel quale la stilista ha raccontato il senso profondo del suo lavoro, il mestiere, un sogno realizzato e un obiettivo che porta avanti con amore, e che ancora una volta nel clou del suo lavoro, la sfilata, decide di condividere con il pubblico di tutta Italia.

Sarà possibile seguire la sfilata anche in streaming su Discovery+, Elisabettafranchi.com, sui canali ufficiali del brand e dalla piattaforma delle Camera Nazionale della Moda Italiana.