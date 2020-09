Dopo Armani anche la sfilata di Elisabetta Franchi per la Milano Fashion Week sarà in televisione: appuntamento su Mediaset e online.

Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week… ma dal piccolo schermo. Con l’emergenza Covid non solo Armani ha deciso di utilizzare la televisione per presentare i capi della stagione, ma anche Elisabetta Franchi ha optato per la scelta del digitale. “Ho l’opportunità di raggiungere tutte le donne in questo modo, non solo addetti ai lavori”, ha detto la stilista. Le sue creazioni saranno visibili il 25 settembre, su La5, con una piccola sorpresa.

La sfilata di Elisabetta Franchi

Sfilata

Il 25 settembre 2020 alle 17,05 su La5 ci sarà prima un piccolo show di intrattenimento, per preparare al grande evento. Mediaset manderà in onda un cortometraggio per raccontare cosa sta dietro all’organizzazione di una sfilata.

Al termine del corto, dal titolo “Behind The Scenes”, alle 17,30 arriverà il momento più atteso: Elisabetta Franchi svelerà al pubblico le nuove creazioni (e non solo in tv). In contemporanea la sfilata verrà proiettata anche sui canali social del brand della stilista, sul sito ufficiale e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana.

La scelta della stilista e… di re Giorgio

Giorgio Armani è stato il primo ad annunciare la decisione di sfilare in tv per la Milano Fashion Week autunnale. I suoi modelli andranno in onda il 26 settembre 2020 su La7, oltre che suo sito ufficiale del brand, social e Camera della moda.

Elisabetta Franchi ha motivato così la sua decisione: “L’approdo su LA5, il canale per eccellenza dedicato alle donne, è l’epilogo di un sogno che avevo da tempo di poter aprire le porte di una sfilata ad un pubblico che non comprendesse solo gli addetti ai lavori. Coerente con il mio percorso nel piccolo schermo, campo già esplorato, mi è stata data la grande opportunità di poter raggiungere tutte le donne attraverso il mezzo potentissimo della televisione”.

Poi la stilista ha affermato: “Da sempre la moda è sinonimo di esclusività, finalmente ho l’occasione perfetta per poter scardinare i dogmi appartenenti a questo sistema e far vivere e respirare un momento unico come la sfilata, anche a tutti coloro che amano la moda, ma che per distanze, mezzi e tempo non sono riusciti a essere sul parterre di una sfilata“.