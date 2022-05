Perché Brividi di Blanco e Mahmood è stata tagliata per l’Eurovision? La modifica è stata necessaria a causa del regolamento dell’evento.

Blanco e Mahmood, in qualità di vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, gareggeranno all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Brividi. La canzone, per stessa ammissione degli artisti, è stata tagliata a causa del regolamento dell’evento. Vediamo perché è stata necessaria questa modifica.

Perché Brividi di Blanco e Mahmood è stata tagliata per l’Eurovision?

Il prossimo 14 maggio, Blanco e Mahmood si esibiranno al Pala Alpitour di Torino in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022. I due artisti porteranno in scena il brano Brividi, lo stesso che ha consentito loro di vincere l’ultima edizione del Festival di Sanremo. I fan, però, ascolteranno una canzone leggermente diversa rispetto a quella che ha gareggiato all’Ariston. Il motivo è semplice ed è da ricollegare al regolamento dell’Eurovision. Questo prevede che i brani in gara non durino più di tre minuti, motivo che ha spinto i due artisti ad eliminare ben 30 secondi.

“C’è un problema tecnico per Eurovision, perché la canzone è troppo lunga. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire: ‘Ok, l’ultima parte la cantiamo senza base’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo, non so, ti chiudono le tende“, ha dichiarato Mahmood nel corso di un intervento in radio.

Il cantante ha spiegato che lui e Blanco, insieme al produttore Michelangelo, stanno facendo di tutto affinché Brividi vada in scena senza tagli significativi. “Sta cercando di fare l’impossibile perché dovrà tagliare 30 secondi, e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque“, ha assicurato Mahmood.

Ecco il video ufficiale di Brividi:

Come sarà Brividi all’Eurovision?

Non sappiamo come sarà la versione di Brividi adattata al regolamento dell’Eurovision Song Contest, ma Mahmood ha assicurato che sarà “bellissima comunque“. Di certo, tagliare 30 secondi da una canzone non è semplice, specialmente se si ha intenzione di non snaturare né il sound e né tantomeno l’essenza.

