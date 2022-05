La festa della mamma si avvicina: quali sono i regali tecnologici adatti per l’occasione? Dal robot aspirapolvere agli auricolari senza fili.

L’8 maggio è la festa della mamma e scegliere il regalo adatto, soprattutto per coloro che non hanno molta inventiva, può essere un’impresa. Considerando l’epoca che stiamo vivendo, un dono hi-tech potrebbe essere l’ideale. Vediamo quali sono i regali tecnologici migliori di sempre: dal robot aspirapolvere agli auricolari senza fili.

Festa della mamma: regali tecnologici

La festa della mamma si avvicina e la corsa al regalo perfetto anche. Se siete alla ricerca di un dono hi-tech non avete che l’imbarazzo della scelta. Le donne di oggi, a differenza di quelle di un tempo, vanno sempre di fretta, per cui aiutarle, ad esempio, con un robot aspirapolvere potrebbe essere una manna dal cielo. In commercio ce ne sono tanti modelli e, soprattutto, di tutti i prezzi. Questo aggeggio consente di avere casa pulita mentre si svolgono altre mansioni, svago compreso. Pertanto, può essere un fantastico regalo per la festa della mamma. Che dire, poi, del multicooker intelligente? Consente di risparmiare il tempo e anche il palato ne trarrà succulenti vantaggi.

Se la donna del vostro cuore ha bisogno di un telefono nuovo, anche in questo caso, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Dal nuovo Samsung Galaxy S22, disponibile anche nella colorazione Pink Gold, allo Xiaomi Serie 12, passando per l’iPhone 13. Ovviamente, la scelta dipenderà anche dalle proprie disponibilità economiche. Restando in tema smartphone, che ne dite di un bel paio di auricolari senza fili? Il modello più cool del momento? HUAWEI FreeBuds Lipstick. In alternativa, potete optare per un altoparlante Bluetooth, per ascoltare la musica ovunque, oppure per le cuffie over ear.

Regali tecnologici per tutti i gusti

Un altro regalo perfetto per la festa della mamma, a patto che i capelli siano la sua passione, è una piastra di ultima generazione. Se volete andare sul sicuro scegliete un modello della marca Ghd e non vi pentirete dell’acquisto. In alternativa, optate per un asciugacapelli che sfrutti la tecnologia Nic. Questa consente di rilevare le alte temperature e attivare la protezione contro il surriscaldamento.

Non dimenticate, poi, la categoria smartwatch. Quello più desiderato del momento? Senza ombra di dubbio l’OPPO Watch Free, che mette a disposizione tante funzionalità: dallo sport al sonno, passando per la musica. Per immortalare ogni momento in modo magico, regalate alla mamma la Fujifilm instax mini 11, fotocamera istantanea compatta e facile da usare.

Se la mamma adora leggere e lo spazio in libreria è finito, optate per l’e-book. Se, invece, è una fan del giardinaggio scegliete un mini orto dotato di luci Led. Stiamo parlando del Click & Grow – Smart Garden 3, che garantisce la crescita delle piante indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

