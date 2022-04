Dopo il FantaSanremo arriva il FantaEurovision: vediamo come funziona il fantagioco basato sull’Eurovision Song Contest 2022.

In vista dell’Eurovision Song Contest 2022, gli ideatori del FantaSanremo hanno lanciato il FantaEurovision. Si tratta di un fantagioco basato sulla kermesse musicale di interesse mondiale, che quest’anno torna in Italia dopo anni e anni di assenza. Vediamo come si gioca e quando scadono le iscrizioni.

FantaRurovision: come funziona il gioco dell’Eurovision Song Contest 2022?

Dopo il successo del FantaSanremo, gli ideatori del fantagiuoco – un gruppo di ragazzi marchigiani – hanno deciso di lanciare il FantaEurovision. Basato sull’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno torna a fare tappa in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin della scorsa stagione, funziona esattamente come il gioco andato in scena durante l’ultimo Festival di Sanremo. Pertanto, non si vince nulla: in palio c’è solo ed esclusivamente del sano divertimento.

In sostanza, il gioco consiste nell’organizzare una squadra virtuale formata da cinque artisti in gara all’Eurovision e nominare capitano uno di loro. Vince chi, terminata l’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 saBaudi per acquistare cinque degli artisti in gara e il regolamento prevede sia bonus che malus per ogni cantante. Questi, nella maggior parte dei casi, sono riferiti ad azioni messe a segno dagli artisti o a situazioni che lo coinvolgono direttamente, come l’annuncio della sua performance.

FantaEurovision 2022: data ultima per presentare le squadre

Il regolamento del FantaEurovision, disponibile sul sito fantaeurovision.com, può subire della variazioni fino a lunedì 9 maggio 2022alle ore 23:59. In linea di massima, però, l’unica regola che non verrà mai modificata riguarda l’inizio e la fine del fantagiuoco: gli artisti saranno in gara dal primo all’ultimo minuto della kermesse musicale. Ergo: non interessa ciò che avviene prima o dopo l’Eurovision Song Contest. La data ultima per iscrivere le squadre al FantaEurovision è lunedì 9 maggio 2022, entro le ore 23:59.

Riproduzione riservata © 2022 - DG