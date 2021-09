Amanti dei film in costume, ma soprattutto Bridgerton addicted, stanno per arrivare le scarpe ispirate alla serie: sappiatelo!

Da Sex and The City, passando per Gossip Girl, fino ad arrivare ad Emily in Paris, le serie tv sono sintesi di gusti e tendenze fashion da lanciare, ma anche da cui lasciarsi ispirare. Vale per noi così come anche per chi lavora nella moda, ed è così che la bellezza degli abiti e degli accessori di Bridgerton hanno ispirato Mary Alice Malon, Direttrice creativa e fondatrice di Malone Souliers, brand di calzature Made in Italy.

In attesa che la serie in costume di grande successo targata Netflix arrivi con la sua seconda stagione, dopo aver portato in auge i bijoux formato collier, ed aver in qualche modo acceso nuovamente l’amore per gioielli composti da pietre preziose, adesso saranno le calzature a regalarci un salto in quel passato che sa di atmosfere austeniane.

Bridgerton: le scarpe ispirate alla serie saranno firmate Malone Souliers

Non è da sottovalutare la potenza di questa partnership, che potrebbe influenzare anche i look, magari con un revival di pizzi, merletti, guanti lunghi – che già qualche tempo fa tornarono nel nostro guardaroba, facendoci sentire un po’ in Colazione da Tiffany – e gonne lunghe un po’ più voluminose. Per ora capsule certa sono le scarpe: saranno 15 i modelli di cui innamorarci e magari anche regalarci o farci regalare in vista del Natale.

“Sono una grandissima fan di Bridgerton. Reinterpreta il passato con un senso di rivoluzione e allegria, esattamente lo stesso approccio che ho io nel creare le mie calzature. Questa partnership è stata affascinante dal punto di vista del design, permettendoci di dare sfogo alla pompa e allo splendore senza freni della moda Regency“, così la direttrice creativa del marchio ha commentato questa unione molto speciale, annunciata in un post su Instagram nel mese di Agosto.

Cosa aspettarci? La didascalia al post già fa sognare e immaginare come potranno essere queste deliziose scarpe, in perfetta linea con l’eleganza del marchio: “Aspettatevi intricati jacquard, raso luccicante, pennacchi piumati e ogni sorta di abbellimento, che reinterpreta per donna e per uomo la silhouette sinuosa e distintiva delle Malone Souliers”.

Malone Souliers, quando sarà in vendita la capsule dedicata alla serie in costume Netflix

Attualmente né sul sito del marchio di calzature, né su Instagram vi sono stati ulteriori aggiornamenti sulla data di uscita della capsule, di cui ancora non è stata rilasciata un’anteprima della manifattura delle scarpe. Saranno certamente acquistabili online, mentre il prezzo potrebbe aggirarsi almeno dai 500 euro in su, prezzo medio di una scarpa con tacco Malone Souliers.

Non è da escludere che potremmo vedere e acquistare questa capsule speciale ad inizio del prossimo anno, dal momento che Bridgerton 2 sembra che verrà rilasciata da Netflix non prima del 2022. Nel frattempo però vale la pena lasciarsi ispirare e dare uno sguardo alle ultime collezioni di questo marchio di calzature dalla manifattura italiana, che prima dell’annuncio di questa capsule sembrava non essere conosciuto a molti.