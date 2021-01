Bridgerton è la serie Netflix più chiacchierata del momento: intrighi, amori passionali, ma anche abiti e bijoux da sogno che lanciano nuove tendenze.

Se la moda attuale fosse ancora fatta dagli abiti in costume, quelli di Bridgerton conquisterebbero le riviste senza dubbio, come in realtà già sta accadendo con i bijoux. Perché quelli certo che li possiamo indossare, e anzi la serie Netflix sembra anche lanciarne il modello trendy del momento. Una cosa è certa infatti: almeno in questa prima fase dell’anno mettiamo da parte gioielli minimal ed essenziali, e scegliamo solo accessori che ci facciano brillare e dominare la scena, a lavoro, per strada e anche a casa.

Bridgerton, il collier è di moda dopo la serie tv

La data del 25 dicembre 2020 ha scosso Netflix, un po’ come il giorno successivo all’uscita de La regina degli scacchi. Bridgerton con la sua storia accattivante, tratta dai libri di Julia Quinn, quel suo farci sentire un po’ le atmosfere alla Jane Austen e i costumi mozzafiato, inutile dire che ha conquistato il cuore delle appassionate al genere ma anche le fashioniste.

E proprio concentrandoci sul fattore moda, è Bridgerton a lanciare la tendenza bijoux dei prossimi mesi: il collier girocollo, luminoso, con pietre grandi e luccicanti in bella vista.

Ed il motivo per cui gli accessori della serie piacciono e hanno immediatamente catturato l’attenzione è dovuto alla scelta della costumista Ellen Mirojnick di non ricostruire fedelmente lo stile dell’epoca, ma di dare un tocco pop ed eccentrico che accorcia le distanze tra noi e l’epoca della reggenza inglese.

I collier luccicanti, minimal ma sfavillanti

Se anche voi siete state catturate dai meravigliosi collier indossati dalle ladies dell’alta società di Bridgerton, ecco qualche modello da tenere d’occhio per farvene regalare uno al più presto.

Tempestati di pietre, oppure semplici con una sola pietra preziosa, nella serie i modelli di collier sono tanti e diversi, e naturalmente cambiano anche a seconda della lady in questione. Mai come in questo caso è importante scegliere un collier che rispecchi il vostro gusto.

Sottile ma dal luccichio assicurato è uno dei modelli presentati da Cartier, perfetto per chi vuole brillare ma sempre fedele al motto less is more. Oppure ancora più raffinato ed elegante è il necklace tennis di Swarovski, ad un prezzo accessibile considerando la tipologia di gioiello.