Voglia di acquistare con i saldi 2021? Ecco alcuni capi che in base ai trend e alle nostre esigenze non possono assolutamente mancare.

Cosa ci servirà di più durante questo inverno – considerando ancora la pandemia – che possiamo acquistare con l’inizio dei saldi invernali 2021? Ci sono sicuramente degli outfit, come quelli per la casa, che sono diventati un must have e di cui potremmo aver bisogno in più occasioni. Tute, pigiami sono sicuramente gli alleati perfetti per le giornate in case, capi comfy e pratici sono quelli che in quest’autunno/inverno 2021 abbiamo amato e apprezzato ancora di più per sentirci fashion ma anche comode.

Saldi 2021 invernali: cosa comprare

Magari avete raccolto da un po’ alcuni capi che non mettete più e li avete convertiti in homewear, ma perché con i saldi non regalarvi qualcosa di nuovo? Ci sono collezioni nate ad hoc per la casa, oversize, comode e calde, che ci piaceranno così tanto da finire per indossarle anche per uscire.

Oltre quindi a completi, tute e pigiami convertiti in tenute casalinghe, approfittatene per regalarvi un bel vestitino: meglio qualcosa di versatile, dalla nuance neutra, da adattare facilmente con tutto.

Naturalmente occhio anche agli accessori: gioielli preziosi super scontati e scarpe che magari desideriamo da tempo e che possiamo trovare a prezzo scontato. Ecco qualche suggerimento!

Outfit, accessori e scarpe da acquistare in saldo: Oysho, Tezenis, Mango

Un mix di capi casalinghi, abiti e accessori per le nostre giornate momentaneamente casa e lavoro, ma da arricchire poi con aperitivi in amicizia. E nel frattempo, tanto vale prepararsi al meglio!

Oysho è partito con saldi fino al 50%: tra collezioni sportive, pigiami ed intimo, c’è anche l’homewear. Camicie a quadri, maglioncini con bottoni, pantaloni larghi in stile harem: una concezione dello stare a casa stilosa e di classe.

– Tra i pigiami più allegri e sfiziosi della stagione autunno/inverno 2020-2021, perfetti anche come tute per la casa, ci sono i pigiami di Tezenis, a cui poter abbinare anche peluchose vestaglie.

– Lasciamo la casa e torniamo in città: oltre a capotti e piumini anche la mantella vuole la sua parte, e quella proposta da Zara è un concentrato di eleganza e glam che non può mancare nel nostro guardaroba autunno/inverno.

Fonte foto: https://www.tezenis.com/it/saldi/donna/pigiami_e_nightwear/

-Difficile resistere alla tentazione di regalarsi almeno un abitino della collezione di Mango, deliziosi pret a porter tra cui c’è l’imbarazzo della scelta tra i più romantici e quelli glam.

Tra gli accessori da poter acquistare occhio alla collezione di Swarovski. che con l’acquisto di due prodotti vi regala anche un ulteriore sconto, mentre per le scarpe occasioni comode, eleganti o sportive a poco prezzo le trovate su Deichmann.