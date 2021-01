Chiara Ferragni ci dà lezioni di stile anche sui bijoux, da indossare ovunque, casa compresa. Ecco il bracciale di Hermés già cult, in pelle e borchie.

La Ferry ci ha colpito e convinto ancora una volta, anche quando si parla di bijoux. Nuance tendenzialmente in oro e argento, sono quelle che sceglie di indossare, un perfetto incrocio tra alta gioielleria ma anche bijoux trendy. L’effetto è un minimal bling bling che si sintetizza nell’ultimo bracciale Hermés sfoggiato dall’influencer. Prezzo da capogiro, ma se non altro possiamo rubare l’idea per lo style dei nostri prossimi gioielli da acquistare, soprattutto in occasione dei saldi.

Il bracciale Hermés indossato da Chiara Ferragni: il modello

Indossato in un tranquillo pomeriggio a casa da trascorrere in famiglia, il bracciale ha immediatamente colpito l’attenzione dei followers. Accanto infatti ad un classico orologio Cartier, al braccialetto Tennis Crivelli, il vero protagonista del look bijoux di Chiara Ferragni è stato il bracciale Hermés.

Realizzato in pelle nera, è impreziosito da una fascia in borchie dorate, che unisce la classe e l’attenzione alla qualità del marchio francese, ad un effetto luccicante che gli dona quasi un allure egizia.

Un gioiello quindi che incarna l’audacia dello spirito femminile senza abbandonare il suo tocco heritage che lo rende già un modello cult e senza tempo. E che come mostra la Ferragni, è da indossare sempre e ovunque, perché i gioielli ci donano quel tocco di classe che sa farci sentire subito al top. Osate quindi senza preoccuparvene troppo anche a casa.

Il prezzo del bracciale Hermes di Chiara Ferragni

Generoso nel suo splendore, ma prevedibilmente meno nel suo prezzo. Il bracciale Hermés si chiama Collier de Chien ed è disponibile sul sito della maison al prezzo di 995 euro, che tuttavia non è neppure un prezzo grandissimo per l’alta gioielleria. Oltre al nero, la fascia in pelle di vitello è disponibile anche in color oro, ed è caratterizzato da una clou Médor, con anello e fermaglio regolabile sul retro con finitura placcata in oro.

Un design che diventa un punto di riferimento per i gioielli da indossare, sia che si tratti di un look casual che di uno più glame e rock.