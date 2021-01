A collo alto, a scoll, a V o magari trasformati in cardigan: sono i maglioni in saldo che in inverno con i loro colori e soprattutto calore ci portano allegria!

Ci riempiono i cassetti come non mai occupando non poco spazio, ma per potremmo dirgli di no per nessuna ragione al mondo! Ecco perché vale la pena fare zapping tra un po’ di siti e non farci sfuggire i maglioni in saldo, magari per sostituirne di nuovi o arricchire la nostra collezione. Caldi, comodi e allegri, vale la pena alzare il budget per loro perché con l’inasprirsi delle temperature è sempre e solo da loro che torneremo: scopriamo allora quali acquistare e quali possono fare al caso nostro approfittando degli saldi invernali 2021 sia online che nei negozi.

Maglioni in saldo a collo alto: quali scegliere

Da quelli più doppi da indossare singolarmente e da valorizzare semplicemente con un blazer o con un capospalla imbottito, a quelli più sottili che possiamo valorizzare anche con un mezzocollo o con un maglia a mezza manica sfiziosa, di maglioni ce ne sono per tutti i gusti.

Se cercate un maglione sul quale fare un investimento nel tempo, i saldi sono l’occasione migliore per regalarsi un maglione Falconeri in Cashmere ultrasoft, perfetti da indossare anche con sotto una camicia per un caldo e perfetto office look.

– Collezione versatile senza troppe decorazioni, perfetta da indossare sotto un altro capo o magari con un cardigan, è la collezione di Tezenis, che fa del less is more la sua filosofia perfetta.

Outfit in cut out: ecco i maglioni per un look originale

Quante volte avete pensato che scegliere un abitino potesse essere non proprio il massimo durante l’inverno? Le meno coraggiose allora si innamoreranno dei maglioni cut out, che lasciano quel tocco di sensualità scoprendo un punto del corpo, ma allo stesso tempo ci fanno stare al caldo.

– Su Shein ad esempio ne potete trovare tantissimi: spalle scoperte, con scollo a barca o in monospalla, basterà indossare una minigonna e dei collant glitterati per essere subito in party mood.

E che dire invece del modello di Tally Weijl, con tanto di collo dall’effetto sciarpa ma che lascia il décolléte in bella vista, così da poter indossare un brillante bijoux e sentirsi le queen della serata. Da non dimenticare anche i modelli crop di Stradivarius, super comodi e pratici, da poter indossare anche con un pantalone elegante a vita alta.