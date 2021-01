Bottega Veneta abbandona tutte le piattaforme social, lasciando stupiti followers e concorrenti. Un scelta controcorrente che divide e fa riflettere.

Chi avrà provato da qualche giorno a cercare su Instagram – il social sicuramente più consultato per la moda -, da un po’ di tempo si sarà ritrovato a non riuscire più a vedere l’account di Bottega Veneta. Silenziosamente infatti il marchio del gruppo Kering ha lasciato tutto il mondo dei social, anche Facebook e Twitter. No, non c’è un problema tecnico e neppure un caso di account rubato: va preso atto che quella di Bottega Veneta è una scelta chiara e precisa, forse un esperimento che era stato già preannunciata tra le righe dal direttore creativo.

Bottega Veneta non è più su Instagram, Facebook e Twitter

Mentre il resto della moda inizia timidamente a sbarcare su Tik Tok e persino su Twitch, vedi Burberry, Bottega Veneta dice no al mondo che mai come in questo periodo ha risposto all’esigenza della moda di esserci e farsi vedere non potendo organizzare sfilate con lo stesso tenore di prima.

Ma il marchio sembra però non aver sempre così amato il mondo dei social se si prende in esame una dichiarazione rilasciata dal direttore creativo Daniel Lee, che nel 2019 aveva dichiarato a Vogue che ci fosse un’inversione di marcia e che si sentisse di nuovo una rinnovata esigenza di privacy.

E i followers? Ci sono per loro tuttavia degli account indipendenti dai quali sarà possibile seguire le creazioni della griffe, come bottegaveneta.by.daniellee, bottegaveneta_international, bottega.men e by_daniel_lee.

Bottega Veneta: perché ha lasciato i social?

Qualcuno aspetta che la griffe sul sito magari dia presto almeno una spiegazione rilasciando una nota esplicativa o un comunicato stampa. Non è chiaro infatti se si tratta di un esperimento, per vedere se si può pensare ad una nuova forma di comunicazione che prescinda dai social, oppure se si tratta di una pausa.

Potrebbe essere che Bottega Veneta stia magari pensando proprio ad un rinnovamento per stare al passo con i tempi e stia ripensando ad un restyling delle proprie piattaforme digital. Oppure semplicemente avrebbe scelto di andare controcorrente per vedere cosa succede.