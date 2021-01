In inverno possiamo sfoggiare il meglio dei nostri capispalla a prova di freddo. Tra questi c’è il parka dell’inverno 2021, come la indossa Cristiana Capotondi.

Piumini, giacche a vento, pellicce e ci aggiungiamo anche il parka: quello dell’inverno 2021 è pratico e sportivo, pronto per essere indossato al volo su tutto. In una nuance versatile, attenta al dettaglio, il modello giusto ce lo suggerisce Cristiana Capotondi. Possiamo abbinarlo davvero su tutto, sia in termini di outfit che di colori, per realizzare look casual, pratici e sportivi. D’altronde si tratta del capospalla da sempre icona di stile della moda street.

Il parka dell’inverno 2021 è il re dello street style

Lo stile acqua e sapone di Cristiana Capotondi si sposa perfettamente con lo style sobrio, ma attento ai dettagli che fanno la differenza e rendono il parka anche utile. Ed è per questo che piace tanto, perché comfy e utility sono i due punti forti che cerchiamo dai capispalla invernali di quest’anno.

Colletto di velluto a costine, alamari metallici e grandi tasche ne fanno un modello dall’appeal militare, e che come mostra lo scatto è il compagno perfetto dello street style nel suo colore verde bosco. Un mix perfetto di casual ed eleganza, al quale non possiamo non riconoscergli il titolo di must have invernale.

Quanto costa il parka indossato da Cristiana Capotondi

Il modello indossato dall’attrice è un Fay, da sempre marchio che è una garanzia in materia di capispalla, e che attualmente non risulta disponibile online. Vi sono tuttavia Parka molto simili, caratterizzati sempre da cappuccio e ganci di chiusura che partono dai 600 euro.

E di modelli ce ne sono diversi: leggeri e antipioggia, ma anche imbottiti, dall’effetto trapuntato oppure in double front, e anche in lana per chi cerca un tocco ancora più elegante.

E se vi state chiedendo come abbinare questo evergreen, nulla di più semplice: potete prendere spunto proprio da Cristiana Capotondi, puntando su un jeans, stivali al ginocchio e una morbida felpa in pile. Oppure anche con un paio di pantaloni flare dal taglio elegante e un paio di sneakers.