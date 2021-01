Semplici, decorate, glitterate ma anche con le scritte: i collant dell’inverno 2021 sono un accessorio a cui è impossibile rinunciare, da portare con gonne e shorts.

Potrebbero essere loro gli accessori di cui finiremo per fare scorta in vista dei saldi invernali: sono i collant dell’inverno 2021. Deliziosi, raffinati, stravaganti e originali, tra i classici e i trendy vale la pena fare un’accurata selezione da avere pret a porter nei cassetti.

Se credevate che con l’inverno inoltrato doveste dire di no ai collant, potete ben ricredervi: basterà scegliere l’outfit ad hoc, il modello giusto e adatto alle vostre esigenze, e sarete pronte ad indossarli contro ogni pronostico d’inverno.

Collant invernali 2021: quanti denari e come sceglierli

Ognuna di noi ha naturalmente un suo modo di vivere l’inverno: ci sono le più freddolose ad esempio, che toccano e si accertano della finezza delle calze innumerevoli volte prima di indossarle. Poi ci sono le coraggiose, che pur di indossare un paio di collant trendy, sexy e sottile, sono pronte a resistere anche alle temperature più dure.

Ad ogni modo per risolvere il dilemma, è fondamentale imparare a riconoscere la finezza delle calze, e accertarsi quanto siano i famosi denari abbreviati sulle confezioni con den.

I più classici per tutti i giorni sono i collant da 20 den, ma d’inverno è possibile trovare anche quelli in 40 e 60 den. I modelli velati invece particolarmente sottili e trasparenti sono da 10 o 15 den, se cercate un effetto più velato.

Calze invernali 2021: i modelli di Calzedonia e Tezenis

Le passerelle delle fashion week invernali hanno presentato le calze non come un un semplice accessorio coprente, ma come un must have parte integrante di un look, capace di valorizzarlo e impreziosirlo.

Tra i modelli di Calzedonia più trendy di quest’anno ci sono i collant con le scritte, indossati anche da Chiara Ferragni. Neri, con scritte avanti o dietro la gamba sono in 40 den, più che perfetti per l’inverno! Da non sottovalutare però anche modelli con strass e glitter, disponibili anche in saldo sul sito del brand.

Pois, fantasie, strisce, ma anche a rete con applicazioni, sono i modelli proposti da Tezenis fino a 50 den e disponibili anche in saldo. Modelli per valorizzare gonne e short indossando collant originali e sfiziosi.