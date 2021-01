Una mania a cui non sappiamo dire di no, ecco perché anche con i saldi 2021 non rinunceremo alle scarpe scontate, tra modelli casual, eleganti e sportivi.

Quante volte nel periodo dei saldi , iniziati da qualche giorno nei negozi fisici e da inizio Gennaio online, le nostre pause relax dal lavoro si trasformano in un momento dedicato allo shopping. Online poi basta davvero un click, e tra i nostri interessi l’occhio scade sempre sulle scarpe scontate, come quelle in offerta nel corso degli attuali saldi invernali 2021. Vero che sono una delle nostre grandi passioni – fidanzati e padri lo sanno bene -, ma è anche vero che un paio di scarpe torna sempre utile e ne abbiamo bisogno di diversi anche per creare look sempre più trendy.

Scarpe scontate online: i modelli eleganti

La scarpa è un dettaglio che nella creazione di un look non va mai sottovalutato, e può fare la differenza. Ad esempio scarpe eleganti come i décolléte riescono a dare un tono decisamente diverso anche ad un look in jeans.

– Non sottovalutate però anche le ballerine: il marchio l’Avvocata propone la ballerina come una scarpa raffinatissima. Modelli con i glitter, in velluto o semplici, anche con i lacci proprio mimando la classe delle ballerine di danza. Generalmente costano sui 165 euro, variabile a seconda del modello, ma con i saldi le trovate scontate al 20%.

– Se necessitate invece di un modello classico, trovate scontati diversi modelli décolléte di Stradivarius, come quelle rosa o nere in effetto pitonato e con tacco a spillo, perfette per una cerimonia o per valorizzare un look sporty chic.

– Modello trendy di quest’inverno che non possiamo farci sfuggire perché perfetto incontro di eleganza e comodità sono i mocassini. Primadonna propone una collezione variegatissima che parte dai 24,99 euro con modelli in tacco basso e alto.

Casual o sportive, sono le scarpe pret a porter

Avete presente quelle scarpe da ultimo minuto? Quel modello comodo ma che sappia anche destare la giusta attenzione e valorizzare il vostro look? Sono loro, le scarpe casual ma anche quelle sportive come le sneakers sempre originali e colorate.

E a proposito di sneakers. Converse ha selezionato molti modelli della propria collezione, soprattutto evergreen o modelli particolari come quelli metalizzati e i paillettes, al 50% di sconto. E non è stata da meno Vans, con modelli Old Skool ed edizioni limitate fino al 50%.

Modello casual per eccellenza sono le Adidas, come le Stan Smith oppure le Superstar, soprattutto nei modelli bianchi o neri, che rappresentano da sempre un indiscusso evergreen con uno sconto fino al 45% a seconda del modello.