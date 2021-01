Quando non sappiamo quali scarpe scegliere o semplicemente andiamo di fretta, gli stivali al ginocchio sono sempre la soluzione trendy e veloce a prova di outfit.

Non c’è stagione invernale che tenga senza stivali: da quelli bassi a quelli altri, da quelli in pelle a quelli in camoscio, senza dimenticare anche quelli con inserti in lana o in tessuto. E se proteggono anche dalla pioggia ancora meglio, perché saranno gli stivali al ginocchio che indosseremo di più e di cui non potremo fare a meno. Anche quest’anno i modelli vintage, quelli più sportivi e trendy sono quelli che riempiranno gradualmente la nostra scarpiera, con il rischio di doverne pensare una dedicata solo agli stivali.

Stivali al ginocchio: outfit con cui stanno bene

Se c’è un motivo per cui amiamo tanto gli stivali è proprio questo: la loro versatilità. Certo magari su un abito elegante lungo meglio puntare su un raffinato e sexy décollète, ma su pantaloni, collant, leggings e jeggins, gli stivali sono gli alleati perfetti.

D’inverno poi sono indispensabili per permetterci di sfoggiare le gonne con disinvoltura, aiutandoci a superare il blocco delle temperature più fredde. Soprattutto quelli stretti e in camoscio, sono il perfetto compromesso tra minigonna e collant sottili particolari da lasciare in bella vista.

E ci aggiungiamo anche i mini dress, con cui gli stivali lunghi e alti vanno davvero a nozze: perfetti per una serata tra amiche o per un appuntamento romantico dando al nostro look un tocco sensuale ma con eleganza.

Stivali morbidi, larghi, in pelle, camoscio

Il must have di quest’anno è lo stivale in pelle, che sa rendere rock ogni look: morbido e avvolgente ma anche dritto e pratico, possiamo scegliere quello che preferiamo in base anche al nostro look.

– Lato pratico, comfort e attenzione al dettaglio si riassumono nel modello Primadonna, con gli inserti in tessuto che danno allo stivali la giusta elasticità e vi permettono di camminare con leggerezza, grazie al tacco slanciato ma sottile.

– Il nero è evergreen, ma quest’anno anche il marrone ruba la scena, come quelli Deichmann in effetto suede, con un tacco largo e alto ma senza esagerare. Perfetti per sentirsi trendy e passeggiare.

Fonte foto: https://www.zalando.it/bebo-pamela-stivali-con-i-tacchi-black-bef11a07l-q11.html

– E se cercate un modello originale da abbinare ad un’elegante abitino, non resisterete al modello di Pamela Bebo su Zalando, impreziosito come un décolléte, dal tacco originale da riservare ad occasioni speciali.

E per chi ama i quelli sportivi, troverà nel modello Geox Felicity, quello perfetto, traspirante, da indossare ogni giorno, con suola antiscivolo a prova di pioggia. Versatile ma sicuramente molto addicted a pantaloni e gonne midi.