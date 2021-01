Quali sono le borse del 2021 più trendy da non farsi sfuggire e acquistare in occasione dei saldi? Mini, pochette, shopper, le pret a porter da avere assolutamente.

Un’occasione che i saldi ci offrono – quando ci ricordiamo e siamo forti abbastanza da viverli con un po’ di buget e lucidità -, è quella di rifarci il guardaroba, a cominciare dalle borse del 2021. Riuscire a fare un decluttering delle vecchie e acquistarne di nuove, può essere la soluzione perfetta per rivedere modelli e colori che si abbinino meglio ai nostri look. Ma concedersi magari anche qualcuna che sognavamo da tempo, dato che una borsa è un quasi per sempre.

Borse inverno 2021: i modelli in saldo che useremo tutto l’anno

Partiamo dai modelli che ci torneranno più utili: quelle da portare a lavoro, ma attente al dettaglio abbastanza da permetterci di sfoggiarle con sicurezza anche all’aperitivo post lavoro. Insomma, le più versatili che ci sono e che potremo acquistare durante i saldi invernali 2021.

Fonte foto: https://www.zalando.it/liu-jo-satchel-shopping-bag-nero-li651h0kc-q11.html

Inutile dire che se vogliamo pensare ad un investimento a medio termine, dobbiamo partire da una borsa classica, magari di un brand che ci piace e ci ispiri garanzia. Perché allora non cogliere il 30% di Zalando su un modello classico di Liu Jo? Nera, evergreen, una borsa ultra chic.

Se cercate però qualcosa di meno costoso, colorato e sportivo, la vostra bag ideale è lo zainetto, come questo modello impermeabile che trovate su Amazon, decisamente glam e dalle forme arrotondate molto trendy.

Le bag 2021 per le occasioni speciali: pochette e tracolle

Capienti con misura, ma pret a porter, eleganti e trendy sono le borsette a tracolla e le pochette. In pelle, glitterate, preziose, sono un accessorio perfetto per completare look eleganti e che a dirla tutta non possiamo non desiderare di averne almeno una pur sapendo che non saranno le nostre beniamine everyday.

Per la pochette vale la pena spendere qualcosina in più: è la borsa da indossare e mostrare agli occhi di tutti come un gioiello, da portare a mano o da indossare a tracolla mentre sorseggiamo un cocktail. Le Moschino in paillettes hanno il loro savoir faire, anche su Amazon.

Da indossare per una passeggiata o una giornata di shopping inaspettata, la tracolla classica, come il modello a bisaccia che possiamo trovare su Amazon, resta sicuramente un classico. In similpelle, di medie dimensioni e dal colore neutro è quell’accessorio must have da indossare tutto l’anno e che non conosce stagione.